﻿ليفربول وتشلسي في صدامين متتاليين يكشفان قدرات الفريقين الحقيقية

لندن – د ب أ: بعدما حققا انطلاقة قوية في مشوارهما، يخوض تشلسي وليفربول اختبارا صعبا يكشف المزيد من ملامح الفريقين وقدراتهما في وقت مبكر من الموسم، حيث يلتقيا في مباراتين خلال أربعة أيام.

ويحل تشلسي ضيفا على ليفربول بملعب «أنفيلد» اليوم في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، ثم يتجدد اللقاء على ملعب «ستامفورد بريدج» السبت المقبل ضمن المرحلة السابعة من الدوري الممتاز. ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست الأولى، كما تغلب على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، ليحقق الفوز في جميع مبارياته السبع التي خاضها حتى الآن في الموسم. أما تشلسي، فأخفق في مواصلة حصد العلامة الكاملة بالدوري إثر تعادله مع وستهام سلبا الأحد، لكنه يمكنه انتزاع الصدارة من ليفربول في حالة الفوز عليه السبت. لكن قبلها، يلتقي الفريقان في مباراة حاسمة بكأس المحترفين التي تشكل فرصة للتتويج المبكر في الموسم، لكن مباراة اليوم تشكل فرصة أيضا لكلا الفريقين لإراحة بعض الأساسيين. وستكون المباراة هي الرابعة لليفربول من سبع مباريات يخوضها خلال 23 يوما، ويرجح أن يستغلها المدرب يورغن كلوب في اختبار مدى قوة الفريق. ومنح كلوب فرصة المشاركة لشيردان شاكيري وجويل ماتيب أمام ساوثهامبتون مطلع الأسبوع، وربما يواصل الاعتماد عليهما اليوم. كذلك يحتمل أن يحصل لاعب الوسط فابينيو على فرصة المشاركة أساسيا للمرة الأولى، كما يحتمل مشاركة سيمون مينيوليه وناثانيل كلاين وألبرتو مورينو. وربما يدفع كلوب بالمهاجم دانييل ستاريدج أساسيا مع إراحة واحد أو أكثر من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو. وقال كلوب: «إنه أمر جيد لنا أن الفرصة متاحة لإجراء تغييرات، نفوز معها بالمباريات. كنا نعرف ذلك من البداية ولكن أحيانا يتحتم عليك إثبات قدراتك وهذا ما نجحنا فيه بالفعل.» لكن الرغبة في الحفاظ على الإيقاع ومواصلة الانطلاقة، قد تدفع كلوب لإجراء تغييرات أقل من المتوقعة، خاصة في ظل حقيقة أن الفريق لم يخسر على ملعب «أنفيلد» منذ نيسان/أبريل 2017 ويتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية على ملعبه. وأكد جوردان هندرسون قائد ليفربول، أن أي لاعب يحصل على فرصة المشاركة، سيبذل كل ما بوسعه لوضع بصمة. وقال هندرسون: «الاحتياطيون بليفربول بانتظار الفرصة، وبمجرد دخولهم إلى أرض الملعب، سيبذلون كل ما لديهم للفوز بالمباريات.» وأضاف: «نحن بحاجة إلى المضي قدما، مثلما أقول كل أسبوع. أمامنا اختبار صعب آخر في منتصف الأسبوع في بطولة مختلفة. إننا بحاجة إلى مواصلة التقدم والتطور.» كذلك يحتمل أن تشهد تشكيلة تشلسي تغييرات، لكن المدرب ماوريسيو ساري انشغل بشكل أكبر بالتقليل من شأن التوقعات قبل المواجهتين أمام ليفربول، وقال: «إنهم يلعبون تحت قيادة نفس المدرب منذ أربعة أعوام… أما نحن، فبدأنا العمل سويا قبل 35 أو 40 يوما. لذلك أرى أن الوقت لا يزال مبكرا على التوقعات.» وأضاف: «علينا أن نعمل. وعلينا أن نتطور، وبعدها ربما نصبح خلال عام واحد على نفس مستويات ليفربول.» ويرجح أن يفتقد ساري جهود بيدرو في مباراة اليوم لكنه يأمل في عودة اللاعب للجاهزية قبل مباراة السبت. وقال ساري: «بيدرو لاعب مهم للغاية لنا، لأنه أفضل لاعب لدينا يتحرك بدون كرة… نحاول تجهيزه للعودة قبل نهاية الأسبوع، ولكن هذا أمر ليس محسوما لي الآن. ربما ألجأ لتغيير التشكيل الاساسي بالكامل وربما أجري خمسة تغييرات فقط. الآن لا أعرف.»