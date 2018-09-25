﻿الصحف الكرواتية تثني على مودريتش وتنتقد غياب رونالدو

زغرب – د ب أ: أثنت الصحف والمواقع الإخبارية الكرواتية على النجم لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إثر تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل، بينما انتقدت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم حضوره الحفل.

وتوج مودريتش بجائزة أفضل لاعب، وهي المرة الأولى منذ عام 2007 التي تذهب فيها الجائزة للاعب غير رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وكان رونالدو لاعب يوفنتوس ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للجائزة، إلى جانب مودريتش والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لكن رونالدو غاب عن الحفل الذي شهد تتويج زميله السابق في الريال، مودريتش، الذي توج مع ريال مدريد بدوري الأبطال في الموسم الماضي كما وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018. واتهمت صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» رونالدو بالغرور، وتساءلت: «لماذا لم يحضر؟». وأضافت: «رونالدو أتاح مادة لوسائل الإعلام حول العالم. فهو عندما لا يكون الأفضل، لا يظهر في مراسم التتويج بالجائزة… إنه لا يطيق رؤية أي شخص يسبقه، كما أنه ليس مستعدا لتقديم التهنئة.» ونال مودريتش، الذي توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في المونديال الروسي، الإشادة من البرازيلي رونالدو المتوج بمونديال 2002 .وذكرت بوابة «إندكس إتش آر» الإخبارية: «مودريتش لم يحظ باعتراف كريستيانو رونالدو (بأفضليته)، ولكن بيليه ورونالدو الحقيقي كانا من أوائل من هنأوه.»