﻿جوائز الفيفا: مودريتش يُبكي أيقونته بعد تتويجه بجائزة «الأفضل»… وانتقادات لغياب رونالدو وميسي

لندن – د ب أ: تسبب النجم الكرواتي لوكا مودريتش في بكاء مواطنه ونجم الكرة الكرواتية السابق زفونيمير بوبان خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما أهداه جائزة أفضل لاعب في العالم.

وبعد استلامه لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل الفيفا الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ألقى مودريتش كلمة بالإنكليزية والإسبانية والكرواتية وتحدث عن بوبان، الذي كان قائدا للمنتخب الكرواتي الذي وصل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم بفرنسا عام 1998. وقال مودريتش: «لقد كان أيقونتي ومصدر إلهامي الأكبر، ذلك الجيل جعلنا نفهم أنه بإمكاننا أن نقوم بشيء كبير». وخلال كلمة مودريتش لم يتمكن بوبان، الذي كان حاضرا في قاعة الحفل، من السيطرة على مشاعره وأجهش بالبكاء.

وعاش جيل مودريتش في المنتخب الكرواتي طوال سنوات تحت الظل الثقيل لجيل اللاعبين الذين شاركوا في المونديال الفرنسي، ولكن المنتخب الكرواتي نجح في الوصول إلى نهائي مونديال 2018 ليحقق الإنجاز الأكبر له عبر تاريخه. وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على منافسيه كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح بفضل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وقيادته لمنتخب بلاده للوصول إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه. وتابع مودريتش قائلا: «هذه الجائزة تدل على أننا جميعا قادرون على أن نكون الأفضل في العالم، الأحلام تتحول إلى حقيقة بفضل العمل الجاد والتفاني فيه، إنه شرف كبير وإحساس رائع».

واستطرد قائلا: «أرغب أيضا في تهنئة محمد وكريستيانو على موسمهما الكبير، هذه الجائزة ليست لي بمفردي، هي لجميع زملائي في ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، أشكر أيضا جميع المدربين، بدونهم ما كان هذا ليكون ممكنا».

غياب رونالدو وميسي

وانتقد النجم الكرواتي السابق دافور سوكر، والمدرب الإيطالي فابيو كابيلو، غياب النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن الحفل السنوي للفيفا.

وقال سوكر، رئيس الاتحاد الكرواتي: «الحياة ليست مفروشة بالورود… الخسارة لا تنتقص من سيادتكم». وقال كابيلو: «بالنسبة لي هذه قلة احترام، للاعبين وللصحفيين ولكل عشاق كرة القدم، كان عليهما الحضور». وخلت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة من اسم ميسي للمرة الأولى، منذ تواجده في القائمة النهائية للمرة الأولى عام 2007، حيث تواجد على مدار 11 نسخة متتالية.

وغاب رونالدو عن الحفل وسط التوقعات والتكهنات الكبيرة التي سبقت الحفل بأن الجائزة ستكون من نصيب مودريتش في ظل فوزه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وتأهله مع المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لكأس العالم.

ومنذ تتويج البرازيلي كاكا بالجائزة في 2007، لم يستطع أي لاعب في العالم كسر هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة حتى أحكم مودريتش قبضته عليها. وكان مودريتش تفوق على رونالدو وصلاح أيضا في الصراع على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، قبل أسابيع، كما توج في 15 تموز/يوليو الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال الروسي بعدما قاد بلاده للمباراة النهائية قبل الخسارة على يد فرنسا.

ونال الفرنسي ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي المكافأة المناسبة لفوزه مع فريقه بكأس العالم 2018 وتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم. وتسلم ديشان الجائزة من مواطنه آرسين فينغر المدرب السابق لأرسنال الإنكليزي.

وتفوق ديشان على مواطنه الأسطورة زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي الذي خسر أمام المنتخب الفرنسي نهائي المونديال. وأصبح ديشان ثالث مدرب يتوج باللقب العالمي كلاعب وكمدرب، بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور. وسبق لديشان أن توج باللقب العالمي لاعبا في 1998 عندما كان قائدا للمنتخب الفرنسي وكان زيدان نجما للفريق. وتوج زيدان بالجائزة العام الماضي بعد فوزه بالدوري الإسباني وكذلك بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ورغم الإنجاز الذي حققه مع الريال الموسم الماضي بأن أصبح أول مدرب في التاريخ يحرز لقب دوري الأبطال مع فريق واحد في ثلاث نسخ متتالية، ذهبت جائزة الفيفا هذه المرة لمواطنه ديشان. كما أحرز الفرنسي رينالد بيدروس مدرب ليون بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا للكرة النسائية جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية، وتفوق على الهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب بلادها والتي توجت بالجائزة العام الماضي، كما تفوق على أساكو تاكاكورا مدربة المنتخب الياباني الفائز بكأس آسيا للسيدات.

أفضل لاعبة

وتوجت البرازيلية مارتا بجائزة أفضل لاعبة لعام 2018، للمرة السادسة في مسيرتها. وتسلمت الجائزة من مواطنها النجم السابق روبرتو كارلوس. وتفوقت هدافة أورلاندو برايد الأمريكي والمنتخب البرازيلي على الألمانية جينفر ماروزان والنرويجية آدا هيغربيرغ لاعبتي ليون بطل فرنسا والمتوج أيضا بدوري أبطال أوروبا. وقادت مارتا المنتخب البرازيلي للفوز بكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، كما قادت فريقها إلى بلوغ المربع الذهبي في الأدوار الفاصلة بالدوري الأمريكي لتحرز الجائزة عن جدارة. وسبق لمارتا (32 عاما) الفوز بالجائزة خمس مرات متتالية من 2006 إلى 2010 .

أفضل حارس

أحرز البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد جائزة أفضل حارس في العالم. ولعب كورتوا دورا بارزا في بلوغ المنتخب البلجيكي المربع الذهبي لكأس العالم 2018، ليتفوق على الفرنسي هوغو لوريس نجم توتنهام والمنتخب الفرنسي الفائز بلقب المونديال، والحارس الدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر الإنكليزي والذي خرج مع منتخب بلاده من دور الستة عشر في المونديال رغم تصديه لعدد من ركلات الجزاء.

جائزة «بوشكاش»

وتوج المصري محمد صلاح بجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العالم، عن هدفه في مرمى إيفرتون في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2017 ضمن الدوري الإنكليزي. وتسلم صلاح الجائزة من النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا والمغني نويل كالاغر. ووجه صلاح الشكر لكل من منحه صوته في هذا الاستفتاء قائلاً: «أشكر كل من منحني صوته». وخلال تسجيله الهدف، أفلت صلاح من اثنين من مدافعي إيفرتون بمهارة فائقة وسجل الهدف بقدمه اليسرى ببراعة. وتفوق صلاح على تسعة أهداف أخرى، بينها هدف رائع للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه السابق ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس في دوري الأبطال الموسم الماضي، وكذلك على هدف الويلزي غاريث بيل لريال مدريد في مرمى ليفربول بنهائي دوري الأبطال وهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب النيجيري بكأس العالم.

التشكيلة المثالية

وفرض لاعبو ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشلسي هيمنتهم على التشكيلة المثالية لعام 2018 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو) .وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من الريال بخلاف كريستيانو رونالدو المنتقل من الريال ليوفنتوس هذا الصيف، ولاعبين اثنين من سان جيرمان ومثلهما من تشلسي الإنكليزي. وتنافس 55 لاعبا وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبا فقط. ووقع الاختيار لمركز حراسة المرمى على الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وفي الدفاع على البرازيلي داني ألفيش (باريس سان جيرمان) والفرنسي رافاييل فاران والبرازيلي مارسيلو والإسباني سيرخيو راموس وفي الوسط على الكرواتي لوكا مودريتش (جميعهم ريال مدريد) والفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي إيدن هازارد (كلاهما تشلسي) وفي الهجوم كريستيانو رونالدو (ريال مدريد ويوفنتوس) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان).

الجماهير واللعب النظيف

وتوجت جماهير منتخب بيرو بجائزة أفضل جماهير لعام 2018 بعدما سافر 40 ألف مشجع من بيرو إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلادهم في المونديال الذي شهد عودة الفريق للنهائيات بعد غياب 36 عاما. وحصل الألماني لينارت ثاي لاعب فريق فينلو الهولندي على جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية) لعام 2018 بعدما تغيب عن مباراة لفريقه في الدوري الهولندي من أجل التبرع بالدم لأحد مرضى السرطان.