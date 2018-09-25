﻿«نيويورك تايمز»: فشل تركيا في مهمتها في إدلب سيؤدي لموجة لجوء إليها وإلى أوروبا

لندن- «القدس العربي»: في تقرير في «نيويورك تايمز» حول الاتفاق الأخير التركي الروسي حول إدلب جاء فيه أن تركيا ستواجه وأوروبا موجة جديدة من اللجوء حالة فشل الإتفاق الذي أخر الهجوم على محافظة إدلب، تقول سبنيم كوسر أكشبر، المحاضرة في جامعة كوتش في اسطنبول. وهي هنا تشير لما اتفق عليه الرئيس رجب طيب اردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 17 إيلول (سبتمبر) بمنتجع سوتشي على البحر الأسود ومنع هجوماً لنظام بشار الأسد مدعوماً من الطيران الروسي على آخر معاقل المقاومة لنظام دمشق.

ويعيش في المحافظة القريبة من الحدود التركية ثلاثة ملايين نسمة. وتم الإتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 12 ميلاً بين قوات النظام والمعارضة. وتعلق الكاتبة أن استخدام اردوغان رأسماله السياسي لتأخير هجوم شامل على إدلب ومنع موجة جديدة من اللجوء قد أعطى راحة لسكان المحافظة وأوقف المشاكل المتعلقة بمسألة اللاجئين في تركيا حيث حل التعب والسخط تجاه اللاجئين السوريين محل الترحيب والضيافة التي أبداها الأتراك في بداية الأزمة. واردوغان كما تقول الكاتبة واع بأن بلاده وصلت إلى نقطة الإشباع فيما يتعلق باللاجئين السوريين. فقد استوعبت تركيا منذ عام 2011 حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري وأنفقت 30 مليار دولار على الخدمات المقدمة لهم وبمشاركة دولية متدنية في تحمل أعباء اللاجئين. وتبنت تركيا سياسة عدم الإعادة القسرية للاجئين ولم تدفع طالبي اللجوء والمهاجرين العودة لمواطنهم الأصلية. ومنحت حكومة اردوغان المواطنة التركية لأكثر من 60.000 سوري معظهم من أصحاب رؤوس الأموال والكفاءات الثقافية العالية.

وتضيف أن تركيا تعد منذ ستينات القرن الماضي بلد هجرة وقبلت السلطات التركية أخيراً أن بلادها هي الوجهة المفضلة للمهاجرين واللاجئين بشكل يترك تداعيات على سوق العمل والمؤسسات الإجتماعية. وأنشأت تركيا في عام 2013 المديرية العامة لإدارة الهجرة وبمهمة للتعامل مع موجات المهاجري وتسجيل طالبي اللجوء ومراقبة الجانب الإنساني للمهاجرين السوريين وتوطينهم. ومنحت تركيا اللاجئين السوريين حقوقا معينة مثل العناية الصحية والتعليم. وهناك حوالي 600.000 طفل سوري يتعلمون في المدارس التركية بالإضافة إلى 17.000 طالب يدرسون في الجامعات التركية. وتعيش نسبة 90% من اللاجئين السوريين في المدن التركية. ومع أن هناك ما بين 8-10 ألاف رجل أعمال ومصلحة تجارية سورية تعمل في تركيا و 25.000 عامل يعملون بطريقة قانونية في البلاد إلا أن مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل تقدر عدد العاملين السوريين بطريقة غير رسمية بحوالي مليون سوري حيث يحصلون على الحد الأدنى من الأجر وبدون ضمانات اجتماعية. وفي كانون الثاني (يناير) 2016 أصدرت الحكومة التركية تنظيماً جديداً يسمح من خلاله للاجئين السوريين التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل إلا أن عدد من حصل منهم على تصاريح يظل قليلاً.

وتقول الكاتبة إن الكرم التركي مع اللاجئين السوريين كان مدفوعاً بالبعد الديني والأخوة. فالخطاب الإسلامي حول استقبال أهل المدينة المسلمين الأوائل بقيادة النبي محمد والذين هاجروا من مكة إلى المدينة قاد العديد من منظمات العمل المدني إلى مد يد العون للاجئين السوريين في تركيا والمقيمين في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة مثل إدلب. ولكن الكرم حل محله السخط وعدم الإرتياح فـحسب دراسة أجراها صندوق مارشال الألماني وجامعة بيغلي في اسطنبول وجدت أن 85% من الأتراك يدعون لإعادة السوريين إلى بلادهم، بعيداً عن حالة الإستقطاب السياسي والمواقف السياسية للمشاركين في الإستطلاع أو طريقة تصويتهم في الإنتخابات.

وجزء من التغير في المواقف مرتبط في بالتراجع الاقتصادي وسوء الفهم العام من أن اللاجئين السوريين يقومون بسرقة فرص العمل من الأتراك ويغيرون الثقافة بشكل قاد لتلاشي حس الترحيب بل وأدى لحوادث متفرقة استهدفت السوريين في بعض المناطق.

وأعلنت الحكومة التركية قبل الإنتخابات العامة في حزيران (يونيو) أنها ستقوم بإنشاء ممر إنساني يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وفي أيلول (سبتمبر) أعلن وزير الداخلية عن عودة طوعية لـ 245.000 لاجئ إلى جرابلس وعفرين ومنبج الواقعة خارج سيطرة نظام بشار الأسد. وتشير الكاتبة إلى صعوبة تطبيق الإتفاق بين اردوغان وبوتين ولا يزال الخطر حاضراً وواضحاً كما تقول. فقد وافق بوتين على تأجيل الهجوم بشرط سحب كل الجماعات الإرهابية الراديكالية والأسلحة الثقيلة بحلول 15 تشرين الأول (أكتوبر). كما أن التفريق بين السكان المدنيين والمعارضة المعتدلة من جهة والجماعات الإرهابية من جهة أخرى أمر محفوف بالمخاطر ويجب القيام به من خلال الأتراك والروس.

وتحتفظ كل من تركيا وروسيا وإيران بنقاط مراقبة في إدلب تفصل بين قوات الأسد والمعارضة. وتحاول تركيا استخدام الدبلوماسية والحوافز الإقتصادية للتفريق بين المعارضة المعتدلة والجهاديين الذين قد يختارون القتال حتى النهاية واستخدام المدنيين كدروع بشرية. وتظل مخاطر عودة القتال مجدداً قائمة وقد تقود إلى مقتل أعداد ضخمة من المدنيين وموجات هجرة جديدة. وهناك مخاوف من تخفي الجهاديين بين المهاجرين لدخول تركيا. كما أن هناك خشية من رفض جماعات مرتبطة بالقاعدة الجهود التركية والقيام بحملات إرهابية في تركيا وأوربا أيضاً. وتختم بالقول إن هذه النافذة القصيرة من الهدوء تأتي وسط التقاء قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وعليهم والحالة زيادة الجهود الإنسانية والبحث عن حل سياسي جديد ومنع كارثة إنسانية في إدلب. ولو مضى الوقت وانهار الاتفاق فستجد تركيا نفسها أمام موجة لجوء جديد ستطال أوروبا أيضاً.

«واشنطن بوست»: بولتون يتحدث عن بقاء القوات الأمريكية في سوريا طالما بقي الإيرانيون

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن القوات الأمريكية ستظل في سوريا في تغيير للسياسة الأمريكية المعلنة، وفي ضوء تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي تعهد فيها بإجلاء القوات الأمريكية في أسرع وقت. وجاءت تصريحات بولتون قبل خطاب الرئيس ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي هاجم فيه إيران والعولمة. وقال بولتون إن القوات الأمريكية لن تغادر سوريا طالما ظلت إيران والميليشيات التابعة لها تعمل هناك، حيث ربط بشكل مباشر البقاء الأمريكي بخروج القوات الإيرانية.

وفي تقرير أعده بول سون وميسي رايان في صحيفة «واشنطن بوست» قالت فيه إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أكدت ولعدة سنوات أن المهمة في سوريا ستنتهي بعد هزيمة تنظيم «الدولة». إلا أن تصريحات بولتون التي نقلتها وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» أكدت تغيراً في الموقف حيث قال «لن نغادر طالما ظلت القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية بما فيها الجماعات الوكيلة والميليشيات».

وحتى هذا الوقت لم تكن مواجهة إيران جزءاً من المهمة العسكرية الأمريكية. ولم تتلق البنتاغون أية أوامر من البيت الأبيض لتغيير عملياتها داخل البلاد وتستهدف إيران. وقال جيمس ماتيس، وزير الدفاع للصحافيين بعد ساعات من تصريحات بولتون إن المهمة الأمريكية في سوريا تتركز حتى الآن على محاربة تنظيم الدولة وهزيمته. وجاء في تصريحاته: «في الوقت الحالي فإن قواتنا موجودة في سوريا لهدف واحد وبناء على تفويض من الأمم المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة» و «قواتنا هناك لهدف واحد».

وقال ماتيس إن إيران وروسيا تلعبان دورًا في الفوضى في سوريا وأضاف إلى أن القوات الأمريكية لن تغادر بشكل مفاجئ مما سيعرض الناس في المناطق المحررة من تنظيم الدولة إلى عودة العنف. وتقول الصحيفة إن تعليقات مسؤولين كبيرين في الدفاع ومجلس الأمن القومي تثير أسئلة حول تبني إدارة ترامب استراتيجية جديدة في سوريا أم لا.

ومن الناحية النظرية فإن الجيش الأمريكي سيواصل مهمته بملاحقة تنظيم الدولة ومنع عودته من جديد وقد تربط خروجها باتفاق مع إيران لكي تسحب قواتها من البلاد. ووصلت الحملة التي تقوم بها البنتاغون لدعم وتعزيز القوات المحلية الكردية والعربية ذروتها في جنوب- شرق الفرات حيث لا يزال تنظيم الدولة يحتفظ بعدد من الجيوب ويتعرض لضغوط من قوات سوريا الديمقراطية والطيران الأمريكي. وكان الرئيس ترامب قد طالب هذا العام بسحب سريع للقوات الأمريكي من سوريا، ثم طلب من مستشاره للأمن القومي التحضير لخروج قريب من هناك بعدما تنجح بهزيمة تنظيم الدولة. إلا أن السياسة تغيرت على ما يبدو في الأشهر القليلة الماضية وتتجه نحو دعم مستمر للقوات الأمريكية في البلد. وحسب تصريحات المبعوث الخاص للمشاركة الأمريكية في سوريا جيمس جيفري فقد وافق الرئيس على مواصلة الجهود لاستكمال عمليات خروج الإيرانيين والميليشيات التابعة لهم من البلد الذي مزقته الحرب. وتعكس تصريحاته ما قاله بولتون يوم الإثنين «هذا يعني اننا لسنا في عجلة من أمرنا» و»أنا واثق من أن الرئيس موافق».

وتعلق الصحيفة أن التحول الممكن في السياسة من سوريا جاء بعد تولي بولتون الذي يعد من صقور الإدارة المعارضين لإيران منصب مستشار الأمن القومي بعد استقالة الجنرال أتش أر ماكمستر. ودعا بولتون إلى انسحاب الإدارة من الإتفاقية النووية مع إيران وانتقد إدارة باراك أوباما بتبني استراتيجية لمحاربة تنظيم الدولة أدت لتعزيز موقع إيران بالمنطقة. وكتب في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 «النتيجة هي مع تفكك خلافة تنظيم «الدولة» قامت إيران بإنشاء قوس تأثير من إيران عبر العراق إلى نظام الأسد وحزب الله في لبنان» وأضاف إنه «لو استمر هذا الوضع فستبني إيران موقعاً جيواستراتيجياً ضد إسرائيل والأردن وربما دول شبه الجزيرة العربية المنتجة للنفط».

وفي خطاب ألقاه قبل أن ينضم إلى البيت الأبيض أكد فيه على أهمية تبني الولايات المتحدة سياسة تغيير النظام في إيران وبشكل معلن. وقال «لن يتغير سلوك وأهداف النظام» و «عليه فالحل الوحيد هو تغيير النظام نفسه». وفي حديثه يوم الإثنين قال إن تغيير النظام ليس سياسة إدارة ترامب وكل ما ستفعله هو دفع النظام «لتغيير سلوكه وبشكل كبير» من خلال ممارسة الولايات المتحدة أقصى ضغط تستطيعه على طهران. ومن خلال تنسيق بولتون سياسة الأمن القومي فإن الإدارة قد تستخدم وجود ألفي جندي أمريكي في سوريا كورقة ضغط لوقف التأثير الإيراني. ولكن الوجود الأمريكي قائم على قانون التفويض الذي منحه الكونغرس قبل 17 عاماً لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ويتعامل الجيش الأمريكي مع تنظيم «الدولة» كواحدة من جماعات «القاعدة» إلا أن التفويض لا يشير من قريب أو بعيد لإيران. وعندما سئل هذا الشهر عن إمكانية توسيع العمليات لتشمل إيران أجاب ماتيس بأن الإدارة لا تزال ملتزمة بسياستها ولم يقل إن الجيش وسع عملياته لتشمل الجماعات المتحالفة أو المدعومة من إيران في سوريا. وقال ماتيس «نحن نعمل في سوريا» و«كما تعلمون فالصلاحية هي ملاحقة «الدولة» وهو ما نواصل عمله». ولكنه قال إن القرار يعود للرئيس إن كان يريد بقاء القوات الأمريكية كحاجز ضد التأثير الإيراني في سوريا. وقال إنه مستعد لتقديم وجهة نظره بهذا الشأن «ولكن القرار هو لرئيس الولايات المتحدة».

«وول ستريت جورنال»: المشاعر القومية عربة لشرعية العائلة المالكة السعودية بدلاً من المؤسسة الدينية في اليوم الوطني

كانت الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي يوم الأحد مثار اهتمام الكثيرين خاصة أنها عبرت ولأول مرة عن اهتمام العائلة المالكة بالحس الوطني وعروض للألعاب النارية التي يأمل المنفذون لها أن تجد لهم موقعاً في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وتعلق صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العائلة المالكة تهدف من إثارة الحس الوطني بين المواطنين للحصول على دعم للتغييرات الإجتماعية وسياسة استعراض العضلات في الشؤون الخارجية التي يقف وراءها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان.

وتقول مارغريتا ستانكاتي إن آل سعود بنوا ولعقود طويلة شرعيتهم على الدين وتحالفهم مع مؤسسة العلماء التي تبنت رؤية متزمتة للإسلام. ولكن العائلة اليوم تستخدم الوطنية لبناء نوع مختلف من القومية. والهدف هو بناء قاعدة دعم لرؤية بن سلمان والتي تضم الإبتعاد عن الحماس الديني الذي طبع الماضي. وتنقل الصحيفة عن بيرنارد هيكل، استاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برنستون «هذا تحرك من التركيز على الإسلام، خاصة التفسير الوهابي للدين، كلاصق يربط المجتمع».

ويضيف أن الحكومة تتحرك لبناء قاعدة جديدة تقوم عليها شرعيتها. ودعمت الحكومة السعودية يوم الأحد احتفالات في عموم البلاد شملت على حفلات موسيقية وعروض عسكرية جوية وحوالي 990.000 من الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدن السعودية، بناء على المعلومات التي أصدرتها الحكومة. وامتدت الاحتفالات ليوم الإثنين حيث مدد الملك سلمان في قرار مفاجئ الاحتفالات يوماً آخر.

وأضيئت البنايات المرتفعة بلون العلم السعودي الأخضر وعبر السعوديون عن مظاهر الوطنية وحملوا العلم السعودي فيما ارتدى الأطفال الزي العسكري الذي يرتديه الجنود السعوديون في اليمن وخرجوا للشوارع على وقع الموسيقى العسكرية. وظل موضوع الإحتفال بالعيد الوطني ولسنوات طويلة محلا للنقد في بلد كان يعد فيه فيه الإحتفال بعيد الميلاد أمراً غير مشروع وتشجبه المؤسسة الدينية. ولم يصبح اليوم الوطني عطلة رسمية إلا في عام 2005 في ظل الملك عبدالله، حيث كان اليوم الوطني هو العيد غير الديني الوحيد في البلاد.

ومنذ وصول الملك سلمان إلى الحكم عام 2015 زادت جرعة الوطنية خاصة بعد دخول البلاد ميدان السياسة الإقليمية ومواجهة إيران وحلفائها في المنطقة. وفي العام نفسه قادت السعودية تحالفاً عربيا ًضد الحوثيين في اليمن والذين تتهمهم بتلقي دعم من طهران. واستخدمت الحرب في اليمن لتحريك المشاعر الوطنية، فالجنود السعوديون الذين يقتلون في الحرب يعتبرون شهداء فيما عززت العائلة المالكة حس الكراهية من العدو بتحميل إيران مسؤولية الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون على المدن السعودية. وتنفي إيران الإتهامات وتقوم بالمقابل باتهام السعوديين بتدريب وتمويل الإنفصاليين العرب في منطقة الأحواز. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها «الأحوازية» مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف استعراضاً عسكرياً في مدينة الأحواز، عاصمة خوزستان.

وتعلق الصحيفة أن واحدا من صور القومية السعودية هي التزلف لولي العهد محمد بن سلمان. وتمتليء شوارع المدن والبنايات بصوره مع والده الملك وجده المؤسس الملك عبد العزيز بل وكتبت أغان تمجده وتصوره بوجه الأمة. وتشير الصحيفة هنا لما فعله الأمير من ناحية منح المرأة حق القيادة والسماح بقطاع الترفيه والسينما وحضور المرأة المباريات الرياضية.

وفي يوم الأحد قدم فريق استعراض كندي «سيرك دوسوليه» استعراضاته في اليوم الوطني السعودي حيث حضره الرجال والنساء معاً وتم عرض صور ضخمة للملك والأمير على المسرح . ونقلت الصحيفة عن نورة الجابر التي أحضرت ابنها البالغ 10 أعوام معها للملعب قولها: «في كل عام تصبح أفضل» مضيفة «الأمير محمد بن سلمان هو بطلنا». وفي كلمته باليوم الوطني أثنى ولي العهد على الجنود السعوديين في اليمن وأكد استعداد بلاده لقتال الإرهاب والتطرف. وتشير الصحيفة إلى أن الشيعة في السعودية لم تغمرهم احتفالات اليوم الوطني، فلا يزالون مهمشين في الحكومة ولا يستطيعون ممارسة شعائرهم.

وقال شيعي سعودي: «كان يجب أن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات، فنحن جزء من البلد ولكن ما الذي سيدفعني للاحتفال؟» مضيفاً أن الحكومة السعودية لا تعمل أي شيء من أجل شيعة السعودية. وتأتي الفورة في المشاعر الوطنية في فترة من التقشف وهبوط أسعار النفط وزادت فيها المواقف المعادية للأجانب. وظهرت هاشتاغات مثل «السعودية أولا» و «السعودية للسعوديين». وترى الصحيفة أن استبدال قوة المحافظين الدينيين بالمشاعر القومية امر محفوف بالمخاطر. ففي الوقت الذي تحركت فيه الحكومة لتخفيف حدة القيود الإجتماعية اتخذت خطوات لقمع الناقدين والمعارضين لها وتطالب النيابة بإعدام عدد منهم، وبمن فيهم الداعية المعروف سلمان العودة. واعتقلت السلطات ناشطات بعضهن طالبن بتخفيف القيود المفروضة على المرأة ومنحها الحق بقيادة السيارة.

وترى الباحثة مضاوي الرشيد في مدرسة لندن للإقتصاد والناقدة لسياسات الحكومة السعودية أن تسويق القومية من هرم السلطة يحمل مخاطر زيادة التوقعات حالة لم تتحقق المنافع التي تعد الحكومة بها من خلال إصلاحاتها الإقتصادية. وتضيف «الهدف الرئيسي هو شرعنة محمد بن سلمان كقائد وطني بيده الخلاص وقادر على تحويل البلاد إلى يوتوبيا جديدة»، ولكن «الناس في حاجة لرؤية أنهم دخلوا مرحلة من الثروة والإزدهار وهذا لم يحصل».