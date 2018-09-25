﻿طفلة رئيسة الوزراء النيوزيلندية تسرق الأضواء في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: استقطبت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أردن، وهي ثاني رئيسة حكومة ترزق مولودا خلال توليها مهامها، الأضواء، الإثنين، في الأمم المتحدة مع اصطحابها طفلتها إلى فعاليات الجمعية العامة.

وجلبت أردن، البالغة من العمر 38 عاما، ابنتها نيف التي لا يتخطى عمرها ثلاثة أشهر، إلى قمّة نظمت لتكريم نلسون مانديلا في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك بحضور ممثلين عن 130 دولة، وذلك في سياق فعاليات الجمعية العامة. وتركت رئيسة الوزراء ابنتها مع شريكها كلارك غايفورد وقت إلقائها كلمة في هذه المناسبة، قبل أن تحمل الطفلة بين ذراعيها وتقبّلها أمام أعين مندوبي بلدها المتأثرين.

ونشر غايفورد صورة للشارة الممنوحة للطفلة التي كتب عليها «الطفلة النيوزيلندية الأولى».