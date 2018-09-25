﻿ملكة جمال الكون المغربية قتلت شابين في حادث سير

الرباط ـ «القدس العربي»: كشفت ملكة جمال الكون وعارضة الأزياء المغربية «نهيلة إمقلي» عن إطلاق سراحها، بعد اعتقالها على خلفية حادثة سير أودت بحياة متشردين في عقدهما الثاني (20 سنة و23 سنة) في مدينة مراكش صباح السبت 8 أيلول/ سبتمبرالجاري، وتم الإفراج عنها أول أمس الإثنين بعد تنازل عائلتي الضحيتين.

وقررت المحكمة الابتدائية في مراكش، يوم الإثنين 11 أيلول/ سبتمبر، تأجيل البت في قضيتها إلى جلسة أمس الثلاثاء، وقرر قاضي التحقيق إيداعها في السجن المحلي لوداية في مراكش، ومتابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم «القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة»، دون أن يوجه لها تهمة السكر العلني، رغم أن الفتاة التي كانت معها في السيارة تحدثت عن ذلك.

وعاودت ملكة الجمال، فور الإفراج عنها، نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت صورتها وأخبرت المتابعين أنها تعرضت لحادث وطلبت الرحمة للشابين اللذين توفيا في الحادث. وقالت إنها «ستجري بثا مباشرا للرد على الكاذبين والمنافقين الذين ظنوا أنها وقعت».