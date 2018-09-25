﻿أخوان أحدهما فرنسي والآخر… أمريكي!

كولفيا سور مير (فرنسا) ـ أ ف ب: التأم شمل أخوين غير شقيقين، أحدهما فرنسي والآخر أمريكي، في سني 72 و64 عاما، في منطقة أوماها بيتش غرب فرنسا، التي وصلها والدهما الجندي الأمريكي في حزيران/يونيو 1944 ، بعدما كشفت فحوص الحمض النووي أنهما مولودان للأب نفسه.

وحتى فترة قريبة خلت، كان كلّ من هذين الرجلين يجهل وجود الآخر إلى أن كشفت فحوص حمض نووي أن والدهما واحد وهو، بيل هندرسون، الذي كان جنديا في الجيش الأمريكي، أتى إلى منطقة نورماندي الفرنسية خلال إنزال الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. والتقى أندريه غانتوا (72 عاما) من منطقة لودر في شرق فرنسا، وآلن هندرسون (64 عاما) من غرينفيل في كارولاينا الجنوبية، يوم الإثنين، في مدينة كولفيل سور مير التي وصل إليها والدهما ضمن صفوف 132 ألفا و700 عسكري من قوات الحلفاء خلال إنزال النورماندي.

وأتى الرجلان إلى الموقع مع أفراد عائلتيهما، وشاركا في مراسم تنكيس العلم الأمريكي على وقع عزف الموسيقى العسكرية في الموقع التذكاري للجنود الأمريكيين الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية في نورماندي.

وقد علم أندريه غانتوا في سن الخامسة عشرة لدى وفاة والدته إيرين بعلاقة الحب التي كانت تربطها بجندي أميركي التقته خلال عملها مع الجيش الأمريكي لكسب قوت عيشها.

وكان أندريه غانتوا في سن العشرين عندما توجه للسفارة الأمريكية في باريس في محاولة للتعرف إلى هوية والده، إلا أن الجواب أتى بأن طلبه يشبه «البحث عن إبرة في كومة قش».

غير أنه لجأ أخيرا إلى معهد أمريكي متخصص في بحوث الحمض النووي في محاولة «يائسة» للتعرف إلى والده. وفي تموز/يوليو، سُحبت منه العينة المطلوبة وأرسلت إلى الولايات المتحدة. وقبل ثلاثة أسابيع، كانت هذه الهيئة قد كُلّفت من عائلة هندرسون بإجراء بحث جيني على عينات من الحمض النووي.

وظهرت النتائج في مطلع آب/أغسطس وقد بيّنت «تقاطعا في الاختبارات، ما دفع الهيئة إلى الاستخلاص بأن لي أخا في الولايات المتحدة، وأنّي من عائلة أمريكية»، حسب ما أخبر غانتوا.

وقال ألن رابتا على كتف أندريه «هذا الأمر غيّر حياتنا إلى الأبد».