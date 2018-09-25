﻿مصاب بالشلل يتحرك بمساعدة التحفيز الكهربائي

نيويورك – د ب أ: استطاع شخص مصاب بالشلل في الولايات المتحدة التحرك 331 خطوة (102 متر) بفعل التحفيز الكهربائي للنخاع الشوكي و43 أسبوعا من جلسات إعادة التأهيل، وذلك حسبما أعلن فريق الباحثين تحت إشراف مايو كلينيك في مدينة روتشيستر في ولاية مينيسوتا الأمريكية. غير أن الباحثين أكدوا في الوقت ذاته أن المريض لا يستطيع التحرك بدون الاعتماد على عجلة المعاقين ودعم من أحد المعالجين.

وقدم الباحثون هذه التقنية الجديدة، أمس الثلاثاء، في مجلة «نيتشر ميديسين».

ولكن أطباء غير مشاركين في تطوير هذه التقنية عبروا عن ارتيابهم إزاء نتائجها.

وتتسبب الإصابة بالشلل النصفي في تضرر النخاع الشوكي للمريض بشكل جعله غير قادر على إيصال الإشارات الصادرة من المخ للساقين أو وصولها بشكل ضعيف جدا. ويحاول الأطباء من خلال التحفيز الكهربائي للنخاع تجاوز الموضع المصاب في النخاع.

ولم يكن النخاع الشوكي للحالة التي وصفها أصحاب الدراسة منفصلا بشكل تام.

لذلك أراد الباحثون معرفة إلى أي مدى يمكن أن يساعد التحفيز الكهربائي في علاج مثل هذه الحالات.

أصدر الأطباء نبضات كهربائية إلى عدد من عضلات الساقين، وتبين لهم من خلال ذلك أن استخدام نموذج واحد لتحفيز النخاع لا يكفي.

لذلك طور الباحثون نموذجين مختلفين تم ربطهما ببعض بشكل متداخل يجعل المريض قادرا على القيام بالمراحل المختلفة لاتخاذ خطوة.