﻿واقعة نادرة: رضيعة في مصر تحمل جنينا في أحشائها

القاهرة ـ الأناضول: في واقعة نادرة، اكتشف فريق طبي في مصر ولادة طفلة لا يتجاوز عمرها أسبوعا تحمل في أحشائها «جنينا» غير مكتمل، جنوب البلاد.

وأولت وسائل إعلام محلية مصرية، خلال الساعات الماضية، اهتماما لافتا بحالة رضيعة تدعى «وعد حسن عادل» ولدت قبل أيام في محافظة أسيوط (جنوب) تحمل في داخلها جنينا، في واقعة نادرة الحدوث.

وقال حسن عادل، والد الرضيعة، في مداخلة هاتفية مع فضائية خاصة، إن الرضيعة تحت رعاية كاملة في أحد مستشفيات الأطفال الحكومية، جنوب البلاد.

وأوضح أن الرضيعة أجرت فحوصات طبية، وتبين من خلال الأشعة الطبية وجود جنين داخل أحشاء الرضيعة، وتم وضعها في حضانة لتلقي العلاج (لم يحدد طبيعته). وقال الطبيب المشرف على الحالة، محمد عبد القادر، أستاذ جراحة الأطفال في مستشفى طب الأطفال الجامعي في محافظة أسيوط، إن «حالة الطفلة (وعد) نادرة الحدوث، إذ تقع بنسبة مرة واحدة بين مليون حالة». وأشار إلى أن الحالة هي «توأم مشترك في مشيمة واحدة (عضو يتصل بالجنين عن طريق الحبل السري في الرحم) يحاصر فيها الجنين القوي نظيره الضعيف ويحتويه بداخله وينمو داخله نموا غير مكتمل، وبعد الولادة يعاني الجنين المكتمل من ورم في البطن». ولم تصدر وزارة الصحة المصرية بيانا حول الواقعة حتى الساعة 12:40 ت.غ.

غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن الرضيعة في انتظار إجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين غير المكتمل بداخلها، دون تحديد موعد.