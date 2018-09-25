دنيا بطمة تؤكد مرض زوجها محمد الترك من داخل المستشفى – (صورة)

لندن – “القدس العربي ” : أعلنت دنيا بطمة مساندتها لزوجها محمد الترك في مرضه برسالة نشرتها مع صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج، وبهذا تؤكد لأول مرة مرضه بعد أن تجنبت الحديث عن الأمر بعد أن نفته شقيقتها إيمان كلياً.

ونشرت بطمة ستوري عبر انستغرام صورة لزوجها وهو يتلقى العلاج على فراش المرض داخل المستشفى، وعلقت عليها بقولها: “الحمد لله عسلامتك عمري وزوجي ابو غزل ولا يحرمنا منك”،و لم يتبين من خلال منشورها عما إذا كان زوجها في طور الشفاء بالفعل .

وكانت بطمة قد رافقت زوجها مؤخراً في رحلة قصيرة إلى مصر، استمتعا خلالها بزيارة الأماكن السياحية، ويبدو أن الغرض من هذه العطلة كان رفع معنويات الزوج في مواجهته لمرضه بعد أن اتهمه الكثيرون بالكذب.