وكالة إيرانية تنشر فيديو يحاكي مشهدا لاستهداف الرياض وأبو ظبي بالصواريخ- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على حسابها في موقع “تويتر” مقطع فيديو يهدد الرياض وأبوظبي، بضربة صاروخية، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت “أسوشيتد برس” إن الفيديو، الذي بثته الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أظهر لقطات أرشيفية لإطلاق صواريخ باليستية تليها لقطات غرافيكية تحاكي مشهد الرياض وأبوظبي عبر منظار بندقية قناصة.

ووفقا لـ”أسوشيتد برس” فإن الوكالة الإيرانية قامت بحذف الفيديو لاحقا دون إعطاء تفاصيل حول ذلك.

جاء ذلك قبيل إلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء.

وكان مسؤولون إيرانيون على رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وجهوا أصابع الاتهام للسعودية والإمارات بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، السبت الماضي.

ورفضت السعودية هذه الاتهامات، وقالت إنها تستنكر “الاتهامات الباطلة” للرياض بدعم الهجوم الذي أوقع 25 قتيلا.