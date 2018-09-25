ديربي كاونتي يطيح بمانشستر يونايتد مبكرًا من كأس الرابطة الإنكليزية

لندن : ودّع فريق مانشستر يونايتد،أمس الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم مبكرًا.

وخسر مانشستر يونايتد من مضيفه ديربي كاونتي ضمن منافسات دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 7-8 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بذلك، انتزع ديربي كاونتي بطاقة العبور لثمن النهائي في واحدة من مفاجآت المسابقة المحلية.

بادر مانشستر يونايتد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق الإسباني خوان ماتا، وأدرك ديربي كاونتي التعادل في الدقيقة 59 عبر هاري ويلسون.

ومع حلول الدقيقة 86 نجح جاك ماريوت في تسجيل الهدف الثاني لديربي كاونتي، وبعدها بأربع دقائق أدرك مانشستر يونايتد التعادل عبر البلجيكي مروان فيلاني.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها ديربي كاونتي لصالحه بنتيجة 8-7.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز كريستال بالاس على وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة، وليستر سيتي على وولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

( الأناضول)