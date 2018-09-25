فالفيردي يؤيد قرار ميسي ويرفض الاعتراف بجائزة مودريتش

“القدس العربي”: شكك المدير الفني لبرشلونة ارنستو فالفيردي، في أحقية منافسه لوكا مودريتش في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، وذلك ليس فقط لاعتقاده بأن هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأحق بالجائزة، بل لإيمانه الداخلي، بأن القوى التجارية والإعلانية باتت تتحكم في الاختيارات لعمل توازنات، على حد تعبيره.

وعندما سُئل المدرب الإسباني عن رأيه في حفل الفيفا وحصول مودريتش على الجائزة الأهم، أجاب في حواره الروتيني مع الصحافيين عشية مواجهة ليغانيس في إطار منافسات الجولة السادسة لليغا، “بالنسبة لي لا أرى سوى ميسي. هو أفضل لاعب في العالم بكل المقاييس والمعايير، لكن هذا ليس تقليلاً من شأن مودريتش، فهو لاعب عظيم وكان في أفضل حالاته الموسم الماضي”.

وأضاف “في السابق، لم تكن الجوائز الفردية المرموقة بهذه الكثرة، أيضًا الصحافة لم تكن بهذا الزخم والتأثير، الآن كل شيء يتم تضخيمه بشكل لا يُصدق، حتى في الحفل، يُحاول المنظمون الحصول على أكبر عائد مادي، الأمر تَحول لتجارة، وكل عام تزيد الإثارة والجدل بشكل مُمنهج”.

أما عن رأيه في الأسماء الأحق بالتواجد في القائمة المُختصرة، فقال “ثلاثة لاعبين من فريقي، وهم جميعًا كانوا خارج القائمة. ماذا عن غياب ميسي عن حفل الفيفا؟ الأمر بسيط للغاية، عندما تتلقى دعوة لحضور حفل، لديك الحق في الحضور أو مشاهدته من المنزل، بالطبع لا يُمكن إجبار أحد على فعل أي شي لا يُريده”.

ويسعى برشلونة لتحقيق الـ3 نقاط أمام ليغانيس، ليستعيد توازنه من جديد، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الشقيق الكاتالوني جيرونا، في سهرة الأحد التي انتهت بهدفين لمثلهما، كما أن الفوز، سيضمن للبرسا الاحتفاظ بالصدارة، وأيضًا سيضع الريال تحت الضغط قبل مواجهة إشبيلية على ملعبه، مساء الأربعاء، ضمن منافسات نفس الجولة.