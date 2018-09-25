بولتون: واشنطن لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتقويض العقوبات وطهران ستدفع “ثمنًا باهظًا”

واشنطن : حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون،أمس الثلاثاء، من أن إيران “ستدفع ثمنًا باهظًا” إذا كانت تتحدى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لبولتون أدلى بها خلال كلمة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،أمس الثلاثاء.

إيران “ستدفع ثمنًا باهظًا” إذا كانت تتحدى الولايات المتحدة

ودافع بولتون عن قرار بلاده الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، واصفًا الاتفاق بأنه “أسوأ هزيمة دبلوماسية في تاريخ أمريكا”.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحاته التي كانت معدّة للإلقاء باجتماع في نيويورك لمعارضة الطموحات النووية الإيرانية، “حسب ملالي طهران، نحن الشيطان الأكبر، وملوك العالم السفلي، وأسياد الجحيم المشتعل”.

تصريحات بولتون جاءت بالتزامن مع كلمة روحاني التي دعا فيها واشنطن إلى العودة للمفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي أيّد الاتفاق النووي”.

وأضاف: “هناك يستطيع الطرفان الاستماع لبعضيهما”.

حسب ملالي طهران، نحن الشيطان الأكبر، وملوك العالم السفلي، وأسياد الجحيم المشتعل

وتابع الرئيس الإيراني: “حتى نبدأ الحوار لابد من إنهاء التهديدات والعقوبات الظالمة التي تنكر مبادئ الأخلاق والقانون الدولي”.

الى ذلك، رفض بولتون خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، وقال إن التكتل كثير الكلام قليل الأفعال.

وفي كلمة خلال مؤتمر، قال بولتون إن الولايات المتحدة ستفرض العقوبات الاقتصادية على إيران بقوة وحزم.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال إن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.

وكالات