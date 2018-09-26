مقتل شابّة في إطلاق البحرية المغربية النار على زورق يقلّ مهاجرين

الرباط: أطلقت البحرية الملكية المغربية النار، الثلاثاء، على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد ان رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل شابة مغربية وإصابة ثلاثة مغربيين آخرين بجروح، بحسب السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن البحرية “اضطرت” لاطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني “رفض الامتثال” بينما كان في “المياه المغربية” قبالة مضيق فنيدق (شمال).

واكد ممثل للسلطات المحلية إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها.

واضاف ان “المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين”.

والقتيلة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً من مدينة تطوان في شمال المملكة، بحسب ما أعلن رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى.

وأضاف المصدر إن الجرحى الثلاثة هم ثلاثة مغربيين، اثنان من تطوان والثالث من مدينة الحسيمة وهو “بحالة حرجة فقد بترت ذراعه” ونقل إلى العاصمة الرباط.

الجرحى الثلاثة هم ثلاثة مغربيين، اثنان من تطوان والثالث من مدينة الحسيمة وهو “بحالة حرجة فقد بترت ذراعه” ونقل إلى العاصمة الرباط

وكان على متن الزورق بحسب المصدر نفسه “25 مهاجرا إضافة الى المهرّبين الإسبان”، واعتقلت السلطات قائد الزورق وفتحت تحقيقا في الحادث.

منذ مطلع عام 2018، وصل الى اسبانيا أكثر من 38 الف مهاجر غير شرعي بحرا وبرا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وقد أعلنت السلطات المغربية إنها احبطت 54 الف محاولة تسلل الى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير.

وشملت هذه المحاولات اكثر من سبعة الاف مغربي حتى نهاية اب/أغسطس 2018، وفقاً للأرقام التي اعلنها، الخميس الماضي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، محمد بن عيسى، الثلاثاء، انه في حين يتوجه “المئات من الشبان المغاربة الى شواطئ المنطقة محاولين العبور” قامت السلطات المغربية مؤخرا ب”تعزيز تدابير الرقابة واقامة الحواجز عند مداخل المدن الساحلية الشمالية”.

منذ بداية ايلول/سبتمبر، تبث شبكات التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو لشبان مغاربة في طريقهم إلى إسبانيا على متن قوارب مطاطية.

(أ ف ب)