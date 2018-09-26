السجن 5 سنوات لموظف أمريكي حمل معه ” وثائق سرية” الى المنزل

واشنطن- “القدس العربي”- من رائد صالحة:

حُكم على موظف سابق في وكالة الأمن القومي “إن إس أيه” بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد أن أقر بأنه مذنب، العام الماضي، بتحريك “مواد سرية” من مكاتب الوكالة.

وأقر نجيا فو، البالغ من العمر 67 عاما، من مدينة اليكوت بولاية ماريلاند، بأنه مذنب في ديسمبر/ كانون الأول، ووفقا لمنصات استخبارية أمريكية، فقد كان فو يعمل في قسم القرصنة التابع لوكالة الأمن القومي، الذى تم استهدافه من قبل عملاء روس.

الابقاء المتعمد والمتهور وغير القانوني على معلومات سرية للغاية على مدى خمس سنوات تقريبا هو أمر يعرض للخطر قدرات وطرق مجتمع الاستخبارات

وقال مساعد وزير العدل، جون ديمرز، ان الابقاء المتعمد والمتهور وغير القانوني على معلومات سرية للغاية على مدى خمس سنوات تقريبا هو أمر يعرض للخطر قدرات وطرق مجتمع الاستخبارات لدينا، ويجعل بعضها غير صالح للاستخدام.

وجلب فو معه الى المنزل وثائق رقمية وطباعية، وقام بتحميل بعضها الى جهاز الكمبيوتر يحتوي على برنامج مضاد للفيروسات من شركة “كاسبرسكي لابز”، وهي شركة روسية يعتقد انها كانت تستخدم من قبل المتسللين الذين ترعاهم الدولة للوصول الى أنظمة الكمبيوتر.

ونفت شركة “كاسبرسكي لابز” أنها ساعدت عن قصد جهود التجسس، وعلى الرغم من ذلك، تم حظر برنامج الشركة من جميع أجهزة الكمبيوتر الحكومية الفيدرالية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أعقاب الحادث.

نجيا فو، هو الشخص الثالث الذي يحكم عليه بتهمة “تحريك” معلومات سرية بشكل غير قانوني منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.