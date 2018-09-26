تعرف على سيارة ترامب الجديدة.. مدافع رشاشة وقنابل وأبواب ثقيلة بقوة جدران طائرة 757 و ثلاجة مليئة بعبوات الدم

واشنطن – ” القدس العربي”- من رائد صالحة:

ذهب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الثلاثاء، بسيارته الجديدة التى كلفت 1.5 مليون دولار.

وتسمى السيارة الجديدة ” الليموزين” بالوحش، وهي مطلية بدروع عسكرية، نوافذها بسمك خمس بوصات ، وهي تملك جميع التدابير الوقائية، بما في ذلك الأبواب الثقيلة التى تضاهي قوتها صلابة جدار طائرة 757 كما أنها مليئة بمجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة في حال اختراق مهاجم للدفاعات الخارجية، بما في ذلك مدافع رشاشة وقنابل مسيلة للدموع.

وليموزين” الوحش”، هي واحدة من دزينة سيارات تقدر قيمتها مبدئيا بمبلغ 15.8 مليون دولار تم صناعتها خصيصا لخدمة الرئيس الأمريكي .

وتحتوي سيارة الليموزين على ثلاجة ممتلئة بعبوات دم تتناسب مع فصيلة دم ترامب مع مجموعة واسعة من الإمدادات الطبية، ويقال انها قادرة على استيعاب سبعة ركاب، وهي محمية ضد الهجمات البيوكيميائية مع أطارات مسطحة.

وقال جيفري ادامز من وكالة الخدمة السرية المعنية بحماية الرئيس الأمريكي أن السيارة ” الكاديلاك 2018″ هي امتداد لإرث الوكالة في توفير أحدث التقنيات والأدوات في مهماتها الوقائية .

The Secret Service is ready to roll into #UNGA 2018! pic.twitter.com/Ady0kISVy3 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 24, 2018