في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يقفز بالحبال في أخدود غراند كانيون- (فيديو)

لوس انجليس: احتفل الممثل الأمريكي ويل سميث بعيد ميلاده الخمسين بطريقة مميزة بعد أن قفز بالحبال من طائرة هليكوبتر في منطقة أخدود غراند كانيون يوم الثلاثاء.

وقفز نجم سلسلة أفلام “الرجال ذوو السترات السوداء” (مين إن بلاك) من الطائرة وتأرجح عبر ممر ضيق مليء بالصخور المدببة في حدث بث مباشرة على موقع يوتيوب.

وقال سميث وهو يتأرجح صعودا وهبوطا على الحبل “إنه أمر رائع وجميل”.

وبعد أن هبط على الأرض وصف الممثل التجربة بأنها “مثيرة”.

وأضاف “لن يكون هناك شيء مخيف بهذا القدر. الأمر يتحول من الرعب المطلق إلى الإثارة والبهجة”.

وإلى جانب الاحتفال بعيد ميلاده يهدف سميث إلى جمع تمويل لمؤسسة (كانوت ويت) الخيرية التعليمية التي توفر التعليم للأطفال حول العالم أثناء الصراعات والأزمات والكوارث الطبيعية. (رويترز)