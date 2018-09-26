إندونيسي يضل طريقه في البحر لمدة 49 يوما

جاكرتا: ذكر تقرير إعلامي إندونيسي الأربعاء أن مراهقا إندونيسيا ضل طريقه في البحر لمدة 49 يوما في رحلة مخيفة طاردته خلالها سمكة قرش.

وكان آلدي نوفيل أديلانغ (19 عاما) يمارس صيد الأسماك على متن زورق خشبي 125/ كم قبالة إقليم سولاويزي الشمالية./

لكن عاصفة مفاجئة هبت وأبعدت القارب إلى مسافة كبيرة عن الشاطئ.

وتم إنقاذ الشاب في 13 آب/ أغسطس في مياه تقع قبالة جزيرة جوام الأمريكية من جانب سفينة ترفع علم بنما.

وقال آلدي في مقابلة مع موقع ديتيك الإخباري المحلي إنه كان يتغذى على الأسماك طيلة تلك الفترة وكان يشرب مياه الأمطار وعرقه الذي يتساقط من جسده.

وأضاف: “عندما لم تكن هناك أمطار، أقوم بعصر قميصي لأشرب ما به من ماء، بما في ذلك عرقي”.

وعاد الشاب بعد هذه الرحلة إلى أسرته يوم 8 أيلول/ سبتمبر. (د ب أ)