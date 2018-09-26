ماكرون وماي وترودو يتعهدون أن تلتحق كل الفتيات بالمدارس بحلول 2030

الأمم المتحدة: تعهد إيمانويل ماكرون وتيريزا ماي وجاستن ترودو الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أن تتمكن كل الفتيات في العالم من تحصيل العلم في المدارس بحلول 2030 وخصوصا في إفريقيا حيث العقبات لا تزال كثيرة أمام تحقيق ذلك.

وأعربت رئيسة الحكومة البريطانية عن الأسف قائلا “اليوم هناك 130 مليون فتاة لم يذهبن إلى المدارس في العالم”، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي.

واعلن المسؤولون الثلاثة أن الشراكة العالمية للتربية سيكون لها صندوق بقيمة 2,5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات بفضل تمويل دولهم الثلاثة وأيضا النروج والإمارات وهولندا.

وتعمل الشراكة التي أُطلقت في العام 2002 في نحو 60 دولة نامية من أجل تعزيز البنى التربوية.

وصرح ماكرون “إنه تحدٍّ هائل إذ يجب العمل على إلتحاق 440 مليون طفل إفريقي بالمدارس” بحلول 2030.

وبعد أن ذكّر الرئيس الفرنسي بأن 63% من الأميين في العالم هم من النساء، شدد على وجود العديد من “العقبات” أمام تحصيل الفتيات للعلم مثل الفقر والحمل المبكّر والعنف الجنسي والمعايير الاجتماعية “الصارمة جدا”.

من بين الاجراءات لمواجهة هذا الوضع، تعزيز مشاريع قوانين لضمان 12 عاما من التعليم الأساسي بشكل مجاني والوقاية من الحمل المبكّر والتصدي للأفكار المسبقة المرتبطة بالجنس.