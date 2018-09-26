الرئيس الفلسطيني يلتقي ليفني في نيويورك

لندن – “القدس العربي”: التقت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ودعته لعودة الحوار بين السلطة والولايات المتحدة، لأن “خطورة الوضع” تتطلب ذلك.

وقالت ليفني، أنها تهدف من الاجتماع لوقف التدهور الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومحاولة تجديد المفاوضات، حيث قالت في بداية الاجتماع “حل الأزمة في غزة يمر عبر عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة وليس عن طريق إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية مثل حماس”، داعية عباس، للعودة إلى طاولة الحوار مع الولايات المتحدة، استناداً إلى حل الدولتين، وقالت “إن المعارضة وأغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد مبدأ الدولتين ، لكننا سنعارض أي تحرك أحادي الجانب في المحافل الدولية ضد إسرائيل”، و”إن تمويل عائلات (الإرهابيين) والإجراءات في المحكمة الجنائية في لاهاي أمر غير مقبول ، مما يؤدي إلى فقدان الثقة وتقوية المتطرفين”.

ويلتقي اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والخميس سيلقي عباس ونتنياهو خطابات في الأمم المتحدة .