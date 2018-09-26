أبراموفيتش يكشف الحد الأدنى لسعر تشيلسي الإنكليزي

لندن- “القدس العربي”: كشف الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنكليزي، الحد الأدنى لسعر النادي العريق.

وأوضحت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأربعاء أن أبراموفيتش مهتم بعروض شراء تشيلسي التي لا تقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني أي حوالي 3 مليارات و350 مليون يورو.

تقارير سابقة ذكرت بأن أبراموفيتش رفض عرضا من أغنى أثرياء بريطانيا جيم ريتكليف لشراء النادي مقابل ملياري جنيه إسترليني.

واشترى الملياردير الروسي نادي تشيلسي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وضخ فيه مئات الملايين من الدولارات ليعيده لمنصات التتويج على الصعيدين المحلي والقاري.