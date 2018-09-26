سيارة لمارلين مونرو قد تباع في مزاد بنصف مليون دولار

لوس انجليس: قال منظمون يوم الثلاثاء، إن سيارة مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو ستطرح للبيع في نوفمبر/ تشرين الثاني وقد تصل قيمتها الى 500 ألف دولار.

وستعرض السيارة وهي من طراز فورد ثندربيرد وتعود إلى عام 1956 للبيع في مزاد للمرة الأولى. وظلت السيارة ملكا لمونرو لمدة ست سنوات.

والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو حزيران 1956.

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، إن السيارة “ليست جزءاً من تاريخ السيارات فحسب ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود”.

وستطرح السيارة للبيع في مزادات جوليان بلوس انجليس في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. (رويترز)