الملاعب الحديثة.. بوابة تركيا لاستضافة “يورو 2024”

إسطنبول: عبر الملاعب الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات، تبعث تركيا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مفادها أنها جاهزة على كافة المستويات، لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2024.

وتقدمت تركيا رسميًا في مارس/ آذار الماضي، بطلب إلى “يويفا” لاستضافة البطولة القارية “يورو 2024″، وترغب في إقامة مبارياتها في 10 ملاعب موزّعة على 9 ولايات.

ومن المقرر أن يعلن “يويفا” الخميس، إسم البلد الذي سيحظى باستضافة البطولة الأوروبية، حيث تشكل الملاعب الحديثة والجديدة لتركيا، ورقة دعم لملفها لدى الاتحاد القاري للعبة.

وثمانية من الملاعب العشرة المدرجة ضمن ملف تركيا لاستضافة البطولة الأوروبية، هي الآن قيد الاستخدام، وتقام فيها مباريات لكرة القدم في الدوري التركي الممتاز.

وهناك ملعبان في ملف الاستضافة (ملعب أتاتورك بإسطنبول، وملعب أنقرة)، سيتم هدمهما وإعادة إنشائهما مجددًا، وسيكونان جاهزين لاستضافة المباريات قبل حلول موعد البطولة.

كما تعهد الاتحاد التركي لكرة القدم، بإجراء إصلاحات في ملعب أنطاليا، لكي يكون أيضاً جاهزاً لاستضافة المباريات قبل موعد البطولة.

والملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في حال فوز تركيا بالاستضافة، هي، “أتاتورك” و”تورك تليكوم” (إسطنبول)، بلدية بورصة الكبرى (بورصة)، أنطاليا (أنطاليا)، إسكي شهير الجديد (إسكي شهير)، غازي عنتاب (غازي عنتاب)، بلدية قونية الكبرى (قونية)، ميديكال بارك (طرابزون)، قوجة إيلي الجديد (قوجة إيلي)، وملعب أنقرة (أنقرة).

– ملعبا “أتاتورك” و”تورك تليكوم”

من المقرر أن تستقبل مدينة إسطنبول الفرق المشاركة في البطولة الأوروبية بملعبين هما “أتاتورك” و”تورك تليكوم”، ومن المخطط أن يتم هدم ملعب أتاتورك وإعادة بنائه مجددًا ليسع 92 ألف و208 متفرجين.

أما ملعب “تورك تليكوم” الذي يحتضن حاليًا مباريات فريق غلاطة سراي، فيتسع لـ 53 ألف و611 متفرجاً، ويتميز بجهوزيته بأحدث التقنيات.

– ملعب أنقرة الجديد

في العاصمة أنقرة تستمر الفرق المختصة بأعمال هدم ملعب 19 مايو، بهدف إعادة بنائه مجدداً وتجهيزه قبل عام 2021، حيث سيتسع لنحو 65 ألف و307 متفرجاً.

– أنطاليا

أما ملعب أنطاليا الذي افتتح عام 2015، فإن تحسين الملعب وتطويره، سيبدأ قريباً، وسيتسع لـ 43 ألف و616 متفرجاً.

– بورصة

ملعب بلدية بورصة الكبرى، يعد مسرحاً لفريق المدينة “بورصة سبور” الفائز ببطولة الدوري التركي مرة واحدة في تاريخه.

ويتسع ملعب بلدية بورصة الكبرى ذو السقف الأخضر والمُصمم على شكل تمساح، لـ 43 ألف و761 متفرجاً.

– إسكي شهير

تم افتتاح ملعب إسكي شهير الجديد عام 2016، ويتسع لـ 34 ألف و930 متفرجاً.

وسبق لملعب إسكي شهير الجديد أن استضاف عددا من مباريات المنتخب التركي الأول.

– غازي عنتاب

تعدّ ولاية غازي عنتاب إحدى المدن العالمية المأهولة بالسكان منذ أقدم العصور، وهي بدورها جاهزة لاستضافة مباريات البطولة الأوروبية، في ملعبها الحديث الذي يتسع لـ 35 ألف و219 متفرجاً.

– قوجة إيلي

استاد قوجة إيلي الذي تم افتتاحه العام الجاري، يلعب فيه حاليا فريق “قوجة إيلي سبور”، ويتسع لنحو 34 ألف و712 متفرجاً، ويعد أصغر الملاعب في ملف تركيا لاستضافة مباريات البطولة الأوروبية.

– قونية

ملعب بلدية قونية الكبرى الذي افتتح عام 2014، هو الآخر استضاف خلال الفترة الماضية عددا من مباريات المنتخب التركي الأول، ويتسع لـ 37 ألف و829 متفرجاً.

– طرابزون

تعد ولاية طرابزون، المدينة التركية الوحيدة المرشحة لاستضافة مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، من بين الولايات المطلة على البحر الأسود.

وملعب “ميديكال بارك” في طرابزون الذي افتتح عام 2016، يتسع لـ 43 ألف و223 متفرجاً. (الأناضول)