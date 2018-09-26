دراسة: معدل تهديف كريستيانو رونالدو سيتراجع مع يوفنتوس

مدريد: تنبأت دراسة أجرتها إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستطيع أن يصل مع ناديه يوفنتوس الإيطالي إلى معدلات التهديف التي وصل إليها عندما كان ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال ماريو غاريدو، الذي يعمل بشركة “أولوسيب” للتكنولوجيا خلال فاعليات مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد أمس الثلاثاء: “لن يصل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس إلى أرقامه عندما كان مع ريال مدريد”.

وأضاف غاريدو: “في ريال مدريد كان يصل المتوسط إلى هدف واحد في المباراة فيما تشير التنبؤات إلى أنه لن يتجاوز 0.8 هدف في كل مباراة (مع يوفنتوس)”.

وجاءت النتائج التي خلصت إليها الشركة استنادا إلى نموذج حسابي يتم تغذيته بمئات الآلاف من البيانات التي تم جمعها من بطولات مختلفة.

ولا يستخدم هذا النموذج الحسابي أدوات لتقييم أداء اللاعب في الماضي وحسب، بل أيضا يتوقع شكل علاقته مع محيطه الجديد، كما يقوم بتحليل عوامل أخرى مثل المنافسة وطريقة اللعب والزملاء الجدد والسن وأشياء أخرى.

وأوضح النموذج المذكور الذي يحمل اسم “تي سي تي-سكوت” أيضا أن أداء يوفنتوس سيتحسن بفضل انضمام رونالدو إلى صفوفه هذا الموسم.

ويقول غاريدو في هذا: “رغم أن إحصائيات كريستيانو رونالدو ستتراجع، سيتحسن الأداء الجماعي للفريق”.

يشار إلى أن مؤتمر قمة الكرة العالمية هو اجتماع دولي يضم كافة العاملين بمجال صناعة كرة القدم، والمهتمين به، من شركات ورؤساء أندية وغيرهم ويقام في مسرح جويا بمدريد وشهد حضور 2300 شخص لفعالياته هذا العام. (د ب أ)