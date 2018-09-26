قرقاش: الإمارات تدعم إجراء محادثات سلام جديدة حول اليمن

دبي: أعلنت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، دعمها إجراء محادثات سلام جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك بعد فشل المفاوضات بين طرفي النزاع في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري في جنيف.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة أنه عبّر عن هذا الموقف خلال محادثات أجراها في نيويورك، مع مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.

وقال قرقاش “الإمارات تعيد التأكيد على دعمها للعملية التي أطلقتها الأمم المتحدة بعد فشل … جنيف”، مضيفاً “ندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لخوض محادثات جديدة”.

وكان غريفيث تباحث مع الحوثيين اليمنيين في صنعاء في 14 أيلول/سبتمبر حول استئناف محادثات السلام “في أقرب وقت”، وذلك بعد أسبوع على إلغاء مفاوضات جنيف.

وكانت مشاورات غير مباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة فشلت في الثامن من أيلول/سبتمبر في جنيف قبل أن تبدأ.

بعدما رفض المتمردون المدعومون من ايران مغادرة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، من دون ضمانات بالسماح لهم بالعودة اليها باعتبار ان التحالف يسيطر على حركة الطيران في مطار العاصمة.

وتدخل عبر الميناء غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجّهة الى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

وقتل في اليمن منذ بدء علميات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة. (أ ف ب)