روسيا: واشنطن تمارس ضغوطا “غير مقبولة” على أوروبا بشأن التعاون مع موسكو

موسكو: وصف نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو، الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا بشأن تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة بأنها “سياسية، وغير مقبولة مطلقا”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء الأربعاء عن جروشكو، قوله: “الضغوط جدية.. ممثلو الولايات المتحدة يتجولون منذ سنوات بين الدول الاوروبية ويملون عليها كيف، ومع من يبنوا التعاون في مجال الطاقة. إنها ضغوط سياسية غير مقبولة أبدا”.

وقال جروشكو، ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا لمشروع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، “التيار الشمالي2-” واعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسية، إن مشاريع الطاقة الروسية- الأوروبية المشتركة، تشكل عاملا ماديا لتعزيز الأمن في المنطقة.

وكان ترامب وصف صفقة خط أنابيب الغاز الألمانية مع روسيا بالـ”سخيفة” و”غير المناسبة”.

وقال ترامب : “ألمانيا تدفع مليارات ومليارات الدولارات لروسيا ، وبصراحة ، لا نعتقد أن ذلك مناسب”.

ومن المقرر أن يضخ خط أنابيب “نورث ستريم2” الغاز الروسي إلى ألمانيا، على أن يكتمل بحلول عام 2019.

وحاليا، يمر معظم الغاز الذي يصل ألمانيا عبر خطوط الأنابيب التي تمر بدول مثل بولندا وأوكرانيا. (د ب أ)