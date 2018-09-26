مرشحة لرئاسة الجمهورية: الدستور العراقي كفل حق المرأة لتولي مناصب سيادية

بغداد: أعلنت المرشحة الكردية للمنافسة على منصب رئيس جمهورية العراق سروة عبد الواحد الأربعاء، أن الدستور العراقي كفل حق المرأة في تولي مناصب سيادية.

وقالت سروة التي تتنافس مع أكثر من 30 مرشحا على منصب رئيس العراق، الذي سيتم انتخابه في الثاني من الشهر المقبل داخل البرلمان العراقي:”اعتمد على صوت النواب لتغيير الواقع السياسي الحالي والبحث عن جيل جديد لقيادة البلاد”. وأضافت المرشحة في مقابلة مع محطة تلفزيون “الشرقية”: “النساء في العراق يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع العراقي، ومن حقنا المنافسة لتولي المنصب، وأنا مرشحة ممكن أن أفوز أو أخسر، والأحزاب الكردية الكبرى تسعى الى تسقيط المرشحين المستقلين المنافسين لرئاسة الجمهورية “.

وأوضحت: “لا يوجد حتى الآن اي اتفاق كردي على تسمية مرشح واحد متفق عليه، وهناك انقسام كردي بشأن دعم مرشح بعينه، وفي كل الأحوال الكرد غير متفقين على أي مرشح للذهاب إلى قصر السلام ببغداد، واعتقد أن العرب هم من يحددون منصب رئاسة العراق وفقا لمواصفاتهم”.

ويواصل أبرز مرشحي الرئاسة العراقية، برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إجراء مقابلات مع قادة الكتل السياسية الكبرى لضمان حشد أصوات نوابهم في البرلمان خلال عملية التصويت.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من تشرين أول/اكتوبر جلسة اعتيادية لانتخاب رئيس جديد للعراق لأربع سنوات مقبلة.

ولأول مرة في تاريخ العراق يتنافس أكثر من 30 مرشحا على المنصب، وبينهم امرأة على هذا المنصب ، في ظل صراع كردي غير مسبوق على تولي الرئاسة بعد فشل تجربة الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان العام الماضي.

ومن المنتظر ان تتحكم كتلتا ” الاصلاح والاعمار” بزعامة سائرون و “البناء” بزعامة ائتلاف الفتح، أكبر الكتل البرلمانية في البرلمان العراقي، في مستقبل المرشح لمنصب رئيس الحمهورية لما يمتلكانه من أصوات. (د ب أ)