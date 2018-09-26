العريفي والقرني: الإساءة لتركي آل الشيخ من “كبائر الذنوب”- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”: دخل الداعيان السعوديان عائض القرني، ومحمد العريفي، على خط الجدل الدائر، حول رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، بعد قراره بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

وطالب الداعيان الشهيران، بعدم التعرض لآل الشيخ “بالسب والقذف” لأنهما يُعتبران من كبائر الذنوب.

وقال الداعية القرني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إن قذف المُسلمين والمُسلمات والتعرض لأعراضهم من كبائر الذنوب، والرياضة رسالة عالمية وأخلاقية هادفة، وليست رسالة سب وشتم وقذف، ولا يقبل أحد منّا الإساءة من فئة لا تُمثل الشعب المصري النبيل، لوالدة معالي المستشار، فهي سيدة فاضلة صالحة، ووالدة لنا جميعاً”.

إن قذف المُسلمين والمُسلمات والتعرض لأعراضهم من كبائر الذنوب،

و الرياضة رسالة عالمية وأخلاقية هادفة، وليست رسالة سب وشتم وقذف،

ولا يقبل أحد منّا الإساءة من فئة لا تُمثل الشعب المصري النبيل، لوالدة معالي المستشار @Turki_alalshikh فهي سيدة فاضلة صالحة، ووالدة لنا جميعاً. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) September 25, 2018

من جانبه قال العريفي في تغريدة على “تويتر”: ” عرفت معالي الشيخ تركي آل الشيخ منذ عشرين سنة، منذ أن كان طالباً في الكلية عرفته وأسرته الكريمة، من خيار الناس وبالأخص والده ووالدته الصالحة يُشهد لهما بالصلاح والعبادة والحرص على الخير.. فيا ويل من تعرض لعرض أخيه المسلم”.

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عرفت معالي الشيخ #تركي_آل_الشيخ منذ عشرين سنة، منذ أن كان طالباً في الكلية عرفته وأسرته الكريمة، من خيار الناس

وبالأخص والده ووالدته الصالحة يُشهد لهما بالصلاح والعبادة والحرص على الخير فيا ويل من تعرض لعرض أخيه المسلم

.. pic.twitter.com/FtQYOWV0ZS — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) September 25, 2018

ولم يتوقف الأمر عن القرني والعريفي، بل وصل إلى الإعلامي السعودي وليد الفراج، الذي غرد قائلاً: “أعرف مصر وأهلها جيدا وعملت على أرضها سنوات وأعرف أن فيها ناس محترمين كثير جدا جدا وأن فيها قلة قليلة جدا جدا تعتبر شتم الأم والألفاظ القذرة نوعا من البطولة اللفظية، القلة لن يكونوا عنوانا مشرفا للشعب المصري ولا لمدرجاتها، شيء مؤسف ما حدث وعجيب إذا قبلناه.. إلا تركي آل الشيخ”.

اعرف #مصر واهلها جيدا وعملت على أرضها سنوات واعرف ان فيها ناس محترمين كثير جدا جدا وان فيها قله قليلة جدا جدا تعتبر شتم الام والألفاظ القذرة نوعا من البطولة اللفظية ، القله لن يكونوا عنوانا مشرفا للشعب المصري ولا لمدرجاتها ، شيء مؤسف ماحدث وعجيب اذا قبلناه .#الا_تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/Z65exRwKFL — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) September 25, 2018

وكان تركي آل الشيخ، الذي يملك نادي بيراميدز المصري، ويتولى رئاسته أيضاً، قال إنه قرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، معترفاً بخسارة معركته مع النادي الأهلي وجماهيره، وذلك في تعليقه الأول، على سيل الشتائم النابية التي انهالت عليه من قبل أنصار النادي القاهري في مباراة فريقهم ضد حوريا في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ورغم العلاقة القوية التي كانت تربط وزير الرياضة السعودي بنادي القرن في أفريقيا حتى بداية العام الجاري، إلا أنها شهدت بعض التوتر، منذ انتهاء شهر العسل بين الرجل الثلاثيني ورئيس الأهلي محمود الخطيب، لتتحول علاقة الود والمحبة لعداء متبادل، خاصة بعد استحواذ تركي على ناديه الحالي، لمنافسة العملاق الأحمر على البطولات المحلية، ووقف سطوته على بطولة الدوري بالذات.