“أنتم مجرمو حرب تقتلون الأطفال في اليمن”.. سفير الإمارات في أمريكا يتعرض لموقف حرج ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

واجه سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، موقفا حرجا في نيويورك أمس، عندما اعترض طريقه أحد المحتجين ضد حرب اليمن، و واصفا إياه بـ”مجرم حرب”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ابدى المتظاهر استنكاره لما تقوم به السعودية في اليمن، موجها له عدد من الأسئلة حول الهدف من حربهم في اليمن وقتلهم للأطفال هناك.

وقال: “أنتم مجرمو حرب.. نحن ننشد السلام.. لماذا تقتلون الأطفال في اليمن”.

محتجون للسفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة: لماذا تقتلون الأطفال في اليمن يا مجرمي الحرب؟ #الإمارات #اليمن pic.twitter.com/QYzUIJ5kp0 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) 25 September 2018

وكان المحتج ضمن المشاركين في وقفة احتجاجية نظمها عدد من مناهضي الحرب باليمن أمام فندق ويستن في نيويورك، حيث ينعقد مؤتمر “متحدون ضد إيران نووية” بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين واليمن والولايات المتحدة ومسؤولين سابقين في الموساد الإسرائيلي.

وكان العتيبة قد صرح خلال المؤتمر أن النفوذ الإيراني في المنطقة تمدد في الأعوام العشرين الماضية، وأن اليمن هو المكان الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة طهران، مؤكدا أن لدول الخليج وإسرائيل مصلحة في مواجهة التهديدات الإيرانية.

عليه أن يتكلم عن بلده ولا يحق له شمول دول الخليج — حسن العجمي (@alsafeer071) 25 September 2018

وقد أثار هذا الكلام تعليقات غاضبة لمواطنين خليجيين على “تويتر” تساءلوا من خول العتيبة التحدث باسم دول الخليج بشكل عام ويربط مصلحة الخليج بمصلحة المحتل الإسرائيلي.

فيما اعتبر معلقون، بينهم مذيع “الجزيرة” جمال ريان، تصريح السفير الإماراتي بمثابة اعتراف صريح بالتعاون مع إسرائيل والدفاع عنها.

و الله عيب التحالف مع الصهاينه صار علني و بدون خجل يا عيب الشوم — جمجمة العرب (@jasmjasm1231) 25 September 2018

من جهته علق الأكاديمي السوداني د. تاج السر عثمان، :”ولماذا لا تكون جزركم المحتلة هي الأكثر منطقية وسهولة؟”

وأضاف ساخرا :”لو كنتم تبحثون عن مواجهة إيران فهي فوق أرضكم ولكنكم تبحثون عن جزر وموانئ الآخرين وتظنونها أكثر سهولة وستخونكم حساباتكم وتعلمكم الأيام”

ولماذا لا تكون جزركم المحتلة هي الأكثر منطقية وسهولة ؟ لو كنتم تبحثون عن مواجهة إيران فهي فوق أرضكم ولكنكم تبحثون عن جزر وموانئ الآخرين وتظنونها أكثر سهولة وستخونكم حساباتكم وتعلمكم الأيام https://t.co/pY4r2sZmwZ — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) 25 September 2018

وفي المؤتمر نفسه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن سلوك إيران خطير جدا جدا دون أسلحة نووية، وإذا امتلكتها فلا يمكن إيقافها، مضيفا أن خطورة الإيرانيين ليست في القوة التي يمتلكونها ولكن في سلوكهم، وأن الضغوط الداخلية في إيران ستدفع نحو التغيير.