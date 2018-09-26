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“أنتم مجرمو حرب تقتلون الأطفال في اليمن”.. سفير الإمارات في أمريكا يتعرض لموقف حرج ـ (فيديو)

Sep 26, 2018

“القدس العربي”:

واجه سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، موقفا حرجا في نيويورك أمس، عندما اعترض طريقه أحد المحتجين ضد حرب اليمن، و واصفا إياه بـ”مجرم حرب”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ابدى المتظاهر استنكاره لما تقوم به السعودية في اليمن، موجها له عدد من الأسئلة حول الهدف من حربهم في اليمن وقتلهم للأطفال هناك.

 وقال: “أنتم مجرمو حرب.. نحن ننشد السلام.. لماذا تقتلون الأطفال في اليمن”.

  وكان المحتج ضمن المشاركين في وقفة احتجاجية نظمها عدد من مناهضي الحرب باليمن أمام فندق ويستن في نيويورك، حيث ينعقد مؤتمر “متحدون ضد إيران نووية” بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين واليمن والولايات المتحدة ومسؤولين سابقين في  الموساد الإسرائيلي.

  وكان العتيبة قد صرح خلال المؤتمر أن النفوذ الإيراني في المنطقة تمدد في الأعوام العشرين الماضية، وأن اليمن هو المكان الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة طهران، مؤكدا أن لدول الخليج وإسرائيل مصلحة في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وقد أثار هذا الكلام تعليقات غاضبة لمواطنين خليجيين على “تويتر” تساءلوا من خول العتيبة التحدث باسم دول الخليج بشكل عام ويربط مصلحة الخليج بمصلحة المحتل الإسرائيلي.

فيما اعتبر معلقون، بينهم مذيع “الجزيرة” جمال ريان، تصريح السفير الإماراتي بمثابة اعتراف صريح بالتعاون مع إسرائيل والدفاع عنها.

من جهته علق الأكاديمي السوداني د. تاج السر عثمان، :”ولماذا لا تكون جزركم المحتلة هي الأكثر منطقية وسهولة؟”

 وأضاف  ساخرا :”لو كنتم تبحثون عن مواجهة إيران فهي فوق أرضكم ولكنكم تبحثون عن جزر وموانئ الآخرين وتظنونها أكثر سهولة وستخونكم حساباتكم وتعلمكم الأيام”

وفي المؤتمر نفسه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن سلوك إيران خطير جدا جدا دون أسلحة نووية، وإذا امتلكتها فلا يمكن إيقافها، مضيفا أن خطورة الإيرانيين ليست في القوة التي يمتلكونها ولكن في سلوكهم، وأن الضغوط الداخلية في إيران ستدفع نحو التغيير.

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