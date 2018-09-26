السعودية تقرر إصدار تأشيرات سياحية لحضور الحفلات الغنائية

لندن – “القدس العربي”: أعلنت السعودية أنها ستبدأ في إصدار التأشيرات للراغبين في حضور الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، بعد ان كانت تقتصر على الحجاج والمعتمرين والعمال الوافدين، وذلك مع إطلاق عملية تأشيرة الكترونية مخصصة للترحيب بالسياح الدوليين، لأول مرة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة في المملكة على “تويتر”، فيديو يشرح تفاصيل فعالية “شارك” الدولية، حيث ستسمح لحاملها بدخول المملكة والتجول الحر فيها، كما شرح الفيديو كيفية تقديم الطلب على التأشيرة على الإنترنت برسم استخراج يبلغ 50 ريالاً، نحو (13 دولاراً)، على ان يستحدث النظام الجديد بدءا من دورة فورمولا وان لسباق السيارات في كانون الأول/ديسمبر المقبل قرب الرياض.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قال ان السعودية ستستحدث نظام التأشيرة الإلكترونية في الربع الأول من العام 2018، حيث تقتصر تأشيرات السفر الآن على العمال الأجانب وأسرهم والحجاج.

وتحاول السعودية منذ تسلّم محمد بن سلمان منصب ولي العهد، تقديم صورة أكثر انفتاحا حيث رفعت الحظر عن قيادة المرأة للسيارات وأعادت فتح دور السينما.

وفي آب/أغسطس 2017، أعلنت المملكة عن مشروع كلفته مليارات الدولارات لتحويل 50 جزيرة ومواقع طبيعية أخرى على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة، لتكون وجهة سياحية تطبق عليها قوانين خاصة غير التي يتم تطبيقها في المملكة، حيث سيسمح للسياح بارتداء البكيني وتناول المشروبات الروحية.