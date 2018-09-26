طفل مصري يثير الضحك بعد أن شكا لمعلمته: “عايز أنام ربع ساعة بس يا حاجة”.. والأب يعترض- (فيديو)

القاهرة – “القدس العربي”: انتشر فيديو “كوميديا” على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل مصري، وهو يشكو لمعلمته داخل الصف، بأنه يريد النوم فقط لمدة ربع ساعة.

وظهر الطفل الذي يدعى “محمد” ضمن الفيديو وهو يجلس في مقعده الدراسي مع زملائه وهو يبكي بحرقة، ويقول متوجهاً بالحديث لمعلمته: “عايز أنام ربع ساعة، بس يا حاجة”، لترد عليه المعلمة بأن موعد خروجه من المدرسة اقترب.

وحقق الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق روادها على براءة الطفل ومناداته لمعلمته بلقب “الحاجة”، فيما سخرت العديد من التعليقات الأخرى منه ومن حلاقة شعره، الأمر الذي اعتبره البعض ضمن ممارسة “التنمر” ضد الطفل.

وكان للفيديو وقعا سلبيا لدى أحمد صالح والد الطفل “محمد”، الذي قال خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار وان” المصرية: إن “ابنه أراد إكمال نومه، خاصةً أنه كان مريضاً منذ 3 أشهر بعد تعرّضه لكسر في قدمه”، كما تحدث عن كره ابنه للمدرسة ورفضه الذهاب لها مرة أخرى، وإلحاحهم عليه ليذهب بعد ما تعرّض له من سخرية.

واستهجن الأب أيضا التعليقات الساخرة من طفلٍ من الطبيعي أن يبكي أول أيام مدرسته ويحتاج للنوم خاصةً مع مرضه، مضيفا أن ابنه في حالة نفسية سيئة منذ مشاهدة الفيديو على شاشات الفضائيات.

فيما أكد معرفته هوية المصور، إذ قال: “تعرفنا على اسم مصور مقطع الفيديو، وهو مدرس بالمدرسة اسمه أحمد طعيمة، وسنتقدم ضده وضد المدرسة ووزارة التربية والتعليم بمحضر، ومحمد في الصف الأول الابتدائي بمدرسة حكومية بمنطقة شبرا (القاهرة)، وده كان أول يوم دراسة له”.

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد في مصر كان قد انطلق الأحد الماضي في جميع محافظات مصر، حيث استقبلت 55 ألف مدرسة 22 مليون طالب وطالبة.

