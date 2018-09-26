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آل الشيخ يغير اسم البطولة العربية إلى “كأس زايد” ويشعل جدلاً- (تغريدات)

Sep 26, 2018

لندن- “القدس العربي”: قال تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إنه قرر تغيير اسم بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، إلى بطولة “الشيخ زايد للأندية الأبطال”.

وقال الاتحاد العربي، في بيان رسمي، إن البطولة الحالية تم تغيير اسمها، لتحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان، الرئيس السابق للإمارات العربية المتحدة

وكتب آل الشيخ على تويتر في تعليقه على القرار: “نعتز بقادتنا… وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة، يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه؛ اعتزازا وتقديرا بما قدمه”.

قرار آل الشيخ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إنه يواصل إقحام الرياضة في السياسة، وإن تغيير اسم البطولة يحمل رسائل سياسية خفية.

وطالب ناشطون آل الشيخ بالتوقف عن اتخاذ القرارات الارتجالية، وغير المبنية على أسس رياضية ومصالحية عميقة.

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