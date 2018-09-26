آل الشيخ يغير اسم البطولة العربية إلى “كأس زايد” ويشعل جدلاً- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”: قال تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إنه قرر تغيير اسم بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، إلى بطولة “الشيخ زايد للأندية الأبطال”.

وقال الاتحاد العربي، في بيان رسمي، إن البطولة الحالية تم تغيير اسمها، لتحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان، الرئيس السابق للإمارات العربية المتحدة

وكتب آل الشيخ على تويتر في تعليقه على القرار: “نعتز بقادتنا… وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة، يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه؛ اعتزازا وتقديرا بما قدمه”.

قرار آل الشيخ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إنه يواصل إقحام الرياضة في السياسة، وإن تغيير اسم البطولة يحمل رسائل سياسية خفية.

وطالب ناشطون آل الشيخ بالتوقف عن اتخاذ القرارات الارتجالية، وغير المبنية على أسس رياضية ومصالحية عميقة.

نعتز بقادتنا … وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة

يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه

اعتزازاً وتقديراً بما قدمه #كأس_زايد_للأندية_الأبطال — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 25, 2018

لسنا ضد التسمية لكن لماذا هذه الدكتاتورية كان علي الاقل الاتحاد يجتمع ثم يصدر قرار اعادة تسمية البطولة…لمثل هذه التصرفات رفض المصريين تركي ال الشيخ

وهم على حق — الملك اركماني كو (@seedo197) September 25, 2018

يستاهل ابونا زايد ولاكن كنت اتمنى ما ينحذف كلمة

العربية أو العرب من مسمى البطولة

احسها تعطي حماس وتلاحم عربي بين الأشقاء العرب

أتمنى تكون بمسمى…كأس زايد لأبطال العرب

مجرد اقتراح — هيثم الدبيزل (@K6PT9Ylj7RxMMF5) September 25, 2018

خياس واللهي

الكوره العربيه والسعوديه صارت زي الشرهات كل واحد يسمي باسم اللي يحبه — نوره !! (@lln553) September 25, 2018

الله يرحم زايد ويغفر له بس تخيل بطولة إليزابيث لدوري ابطال اوروبا .. على العموم بالتوفيق للجميع. — أبومدوس (@ghaeeb20151) September 25, 2018

مجاملات عينك عينك – الموسم القادم الملك فهد — ☆ســــــالم الهطــــــالي☆ (@Sultanate_Om) September 25, 2018