العمال البريطاني يدعو الحكومة لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

لندن: صوّت أعضاء “حزب العمال” البريطاني، لصالح اقتراح يدعو الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وتحويل ميزانيات إضافية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العام، لحزب المعارضة الرئيسي، الذي انعقد مساء الثلاثاء، في مدينة ليفربول (شمال غربي إنجلترا).

ورفع بعض المشاركين في المؤتمر أعلام فلسطين وعبروا عن تضامنهم مع شعبها الخاضع تحت الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

فيما وجه الحزب انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية استخدام جيشها القوة في مواجهة مسيرات العودة السلمية، التي ينظمها الفلسطينيون منذ شهور على حدود قطاع غزة.

وأعرب حزب العمال، عن التزامه بالاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ودعا حكومة لندن إلى زيادة التمويل لوكالة “أونروا”.

وتعاني وكالة “أونروا” من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

من جهتها، انتقدت صحيفة “هآرتس” تلك الخطوة، متهمة حزب العمال البريطاني بأنه تحول إلى “معاد لليهود” تحت قيادة جيرمي كوربين، على حد زعمها.

وعادة ما تعتبر إسرائيل الانتقادات الموجهة لسياساتها العنصرية، أنها تندرج في إطار “العداء للسامية”. (الأناضول)