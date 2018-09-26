إعلامية أردنية تسخر من الأمير حمزة وتثير جدلاً بعد انتقاده قانون ضريبة الدخل

عمان- “القدس العربي”- طارق الفايد: سخرت إعلامية أردنية مثيرة للجدل من الأمير حمزة بن الحسين، الذي انتقد الثلاثاء إقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل، مع تأكيده على أن الإصرار الحكومي على اتباع نفس النهج القديم قد يؤدي بالأردن إلى الهاوية.

الإعلامية ديما علم فراج فجرت موجة من الغضب ضدها بعد أن كتبت عبر حسابها على موقع “تويتر” ردا ساخرا على تغريدة الأمير حمزة جاء فيه: “هل سنصحو غدا على تغريدة من الأمير حمزة فيها حلول؟ ولا غرّد سموه وطفى الموبايل؟ الانتقاد سهل والتغريد أسهل (اسألوا مجرب)”.

وأضافت: “الله يعينك سيدنا ما حدا يشعر بالمواطن مثلك كلنا شغالين تنظير بكبسة زر #انداري إن غدا لناظره قريب #بس_بقول تصبحوا على خير”.

وكان الأمير الشاب قد دخل في صف المعارضين لإقرار قانون ضريبة الدخل، مؤكدا على أن العودة لجيب المواطن تدفع بالوطن نحو الهاوية.

وفي تدوينة له عبر "تويتر" قال الأمير حمزة: "ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

رد الاعلامية فراج الساخر على الأمير خلق هجوما عنيفا نحوها من مغردين وصفوها بـ"المرتزقة" مطالبين بعودتها إلى بلدها الأصلي، في حين توعد آخرون بأن سخريتها لن تمر مرور الكرام مؤكدين على تدفيعها ثمن التطاول على الأمير.