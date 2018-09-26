ماعلاقة النازحين السوريين بمشادة كلامية بين الحريري ونائب عن “حزب الله”؟ – (فيديو)

بيروت – “القدس العربي”: ذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن مشادة كلامية حصلت يوم أمس الثلاثاء خلال اجتماع “مجلس النواب اللبناني” بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وبين النائب عن حزب الله اللواء جميل السيد.

وبحسب قناة “المستقبل” اللبنانية، بدأت المشادة عندما كان الحريري يقول في كلمته أمام البرلمان: إن “لبنان ليس بلدا مفلسا، ولدينا فرصة ذهبية خاصة بعد مؤتمر سيدر”، الذي كان عقد في باريس، مضيفا “اقتصادنا بحاجة إلى إصلاح، لكن لسنا بحالة يرثى لها، وهناك حملة على الليرة والاقتصاد لإحباط اللبنانيين”،

كما دعا إلى التوقف عن أخذ النازحين السوريين كحجة، مبينا “نحن في صلب المبادرة الروسية لعودة النازحين، ونريد إنجاحها”.

ليرد عليه النائب النائب عن حزب الله، اللواء جميل السيد بالقول: “هذا ابتزاز”، وهنا أجابه الحريري قائلا: “ليس ابتزاز، من أول الطريق ساكتين وكل شوي بدك تلطوش”.

وبحسب القناة اللبنانية، تابع رئيس الوزراء اللبناني قوله: “”أنا هنا من أجل سيدر، وإذا كنا لا نريد التشريع بمؤتمر سيدر لن أكون هنا”.

إلا أن جميل السيد، كشف خلال مقابلة مع تلفزيون “الجديد” اللبناني في وقت لاحق، أن المشادة حدثت لرفض سياسة الإقراض التي يسير عليها الحريري.

وبين أن “أي قرض، سيوجه قسم منه للنازحين، مثل القرض الصحي، ويكون نصفه هبة، والنصف الثاني متعلق باللبنانيين”، مضيفا أن الأغلبية من النواب لديهم وجهة نظر تعترض على سياسة الإقراض التي وصلت بالبلد إلى هذه الحال، وبالتالي موضوع النازحين موضوع إنساني لا أحد يعترض عليه، لكن عندما نصرف على أكلهم وشربهم وطبابتهم، فأنت لن تستثمر القرض، وهنا نشارع الحكومة اللبنانية أن يكون نصف القرض دين والنصف الآخر هبة، وهذا لم يحدث.

وقال السيد: إنه ليس من حق الحريري فرض رأيه بلزوم أخذ قروض خارجية، موضحا أن هذه السياسة أوصلت ديون لبنان إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.

وفي مايو/ أيار الماضي، طلب الرئيس ميشيل عون، من سعد الحريري، زعيم “تيار المستقبل” (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب الانتخابات النيابية، إلا أن صناع القرار، فشلوا منذ عدة شهور، في تشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وحذرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية هذا الشهر، من الوضع الاقتصادي في لبنان وقالت إنه مقبل على الانهيار، وأن مصرف لبنان لن يكون بمقدوره الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

مراسلة “المستقبل”: مشادة كلامية بين الحريري وجميل السيد — Future TV :: News (@futuretvnews) September 25, 2018

مراسلة “المستقبل”: الاشكال بدأ عندما قال الحريري “اوقفوا المشاريع بحجة ان النازحين يستفيدون” فرد السيد: “هذا ابتزاز” — Future TV :: News (@futuretvnews) September 25, 2018



