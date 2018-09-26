الجزائر: موال لبوتفليقة يستشهد بالرسول ويطالب بحقه من “الغنائم”! – (فيديو)

الجزائر – “القدس العربي”: قال محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة في الجزائر، إنه مستعد لدعم الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن بعد انتهاء معركة الانتخابات لا بد من الحصول على شيء، لأن الرسول محمد كان يقتسم الغنائم مع أنصاره.

وأضاف قائلا:” نحن مع رئيس الجمهورية، مع أمن واستقرار الجزائر، ولكن ماذا بعد؟ها هي الجزائر آمنة ومستقرة، والانتخابت ستمر، ولكن ماذا بعد؟ ما محلنا من الإعراب؟ نحن نريد أن شركاء في العمل السياسي.”

وأشار إلى أنه حتى في وقت الرسول “عندما كانت تنتهي الحروب، ونحن لسنا في حرب مع بعضنا البعض، لكننا في حرب ضد الإرهاب، والتدخلات من الخارج، وضد كل من يرد المساس بالجزائر، ولكن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ما محلنا من الإعراب، الرسول كان يوزع الغنائم، نحن نريد أن نكون شركاء بالمعنى الكامل.”

ويعتبر بن حمو من السياسيين المغمورين المثيرين للجدل، بالرغم من أن حزبه غير موجود تماما في الساحة، عدا بعض المقاعد التي حصل عليها في المجالس المنتخبة، ورغم أن الحزب من أشد المدافعين عن بوتفليقة، إلا أنه يقدم نفسه كحزب معارض، وقد سبق لبن حمو أن قال في برنامج تلفزيوني إنه لا يريد أن يكون وزيرا، وأنه لو لم يترشح بوتفليقة للرئاسة لترشح هو وربما أصبح هو الرئيس، لكن عندما ترشح بوتفليقة فضل الانسحاب!