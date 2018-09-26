بماذا أوصت منى واصف ابنها المقيم في أميركا؟ – (فيديو)

“القدس العربي”: وجهت الفنانة السورية منى واصف، وصية إلى ابنها عمار، الذي لم تره منذ 10 سنوات، بأن “يكون سعيداً، وأن يكون حقيقياً وصادقاً ومحباً مثل والده”.

وجاء ذلك خلال لقاء أجرته واصف مع الإعلامية وفاء كيلاني في برنامج “تخاريف”، حيث ذكرت واصف أن “ابنها عمار سافر منذ نحو 10 سنوات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتة إلى أنها لم تتمكن من رؤيته في السنوات الأخيرة، إذ أنه من غير الممكن أن تنتقل للعيش معه بشكل دائم هناك.

وبررت ذلك بأنه لا يمكنها أن تعيش خارج الشام، ومن المستحيل أن تتركها، موضحة أنها كبرت مع الأشجار والعصافير والناس، ولذلك تقوم بزيارته كل فترة، ولا تبقى معه في الغربة.

فيما أكدت أن الأمومة زادتها قوة، وأنها باتت امرأة مكتملة بعدما أعطاها إبنها شعور الأمومة قبل أن يسافر الى الخارج، لافتة إلى أن الغربة فيها “موت جارح”.