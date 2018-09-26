جيش الاحتلال يعتقل طفلًا فلسطينيًا جنوبي الضفة الغربية

الخليل: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، طفلًا فلسطينيًا في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن قوة إسرائيلية اعتقلت الطفل مصطفى القواسمة (14 عامًا) من البلدة القديمة في الخليل.

وأوضح نادي الأسير (غير حكومي) أن جيش الاحتلال اعتقل “القواسمة” بزعم إلقاء الحجارة تجاه قواته.

وتخضع البلدة القديمة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن، بحماية نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 300 طفل فلسطيني، في ظروف اعتقال صعبة، غالبيتهم في سجن “عوفر”، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية. (الأناضول).