باراك من السياسة إلى “الحشيش “

أعلنت شركة انتركيور العبرية للقنب الطبي عن، تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك رئيسا لمجلس الإدارة فيها.

وقالت شركة “إنتركيور” في بيان لها إن باراك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في أوائل عام 2000، باراك سيقود استراتيجيتها للنمو العالمي وأن “مكانته” ستكون مفيدة لتطور الشركة، التي تعتزم تغيير اسمها إلى شركة “كاندوك فارما”.

ووفقا للشركة سيقود باراك استراتيجية النمو وتطوير الأعمال في الشركة براتب يصل الى 10 آلاف دولار في الشهر

وتعد “ كاندوك” واحدة من رواد صناعة القنب الطبي في العالم ، وقد انخرطت في عقد من الزمان في مجال البحث عن القنب وزراعته ونموه وتسويقه

بعد أن أنهى باراك مسيرته السياسية، توجّه إلى عالم الأعمال وعمل لسنوات عديدة محاضرات مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث صنع ثروته، وكان شريكًا في صندوق الاستثمار في اللجنة الدائمة وشغل منصب رئيس شركة جلات ساتكوم التي تتعامل مع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. تم تداول الشركة الأمريكية في ناسداك وفي عام 2018 كان أحد مؤسسي توكا.