قبلة حميمة من أحمد الفيشاوي لزوجته أمام الكاميرات في مهرجان الجونة تشعل مواقع التواصل – (صورة)

القاهرة – ” القدس العربي ” : أثناء العرض الأول لفيلمه الجديد “عيار ناري” ضمن مهرجان الجونة السينمائي ،لم يمرّ وصول الممثل المصري أحمد الفيشاوي وزوجته مرور الكرام.

فقد قام أحمد بتقبيلها على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات، ولفت الأنظار برومانسيته مع زوجته الحسناء.

وسرعان ما انتشرت صور الثنائي على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد انهالت التعليقات على فستان زوجة أحمد الفيشاوي الّذي أظهر مفاتنها.