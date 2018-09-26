ترامب يقول إنه يريد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأمم المتحدة: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر.

كانت إدارة ترامب تقول من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.

وقال ترامب أيضا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة إنه يريد الكشف عن خطة سلام في غضون شهرين أو ثلاثة.

وأضاف “أحلم أن يحدث هذا قبل نهاية فترتي الأولى”.(رويترز).