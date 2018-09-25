ويل سميث يحتفل بعيد ميلاده الخمسين بطريقة جنونية ويقفز من على متن مروحيّة – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : احتفل الممثل الأميركي ويل سميث بعيد ميلاده الخمسين بطريقة جنونية، فقد قرّر أن يقفز بالحبال من على متن طائرة هليكوبتر.

فقد قفز ويل من المروحية فوق أخدود الغراند كانيون حيث تأرجح بالحبل عبر ممر ضيق مليء بالصخور في حدث بثّته قناته الخاصة مباشرة على موقع يوتيوب.

عرف سميث بأدواره المليئة بالإثارة في سلسلة “مان ان لاك” وقام بتطبيقها على أرض الواقع في احتفاله المميز ببلوغ سن الخمسين، وسمع وهو يقول أثناء تأرجحه صعوداً وهبوطاً على الحبل: “إنه أمر رائع وجميل”.

وبعد أن هبط على الأرض بسلام وصف سميث تجربته بأنها : “تتحول من الرعب المطلق إلى الإثارة والبهجة”.