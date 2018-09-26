أحمد السقا يستذكر والده و الممثل خالد صالح في يوم وفاتهما – (صورة)

لندن – ” القدس العربي ” : في تغريدة مؤثرة استذكر الممثل أحمد السقا​ والده صلاح السقا في ذكرى وفاته، والتي تتزامن مع رحيل الممثل ​خالد صالح ​، حيث نشر أحمد صورة للثنائي عبر حسابه الخاص على تويتر، وعلّق عليها قائلا: “ابويا الحبيب صلاح السقا مفيش كلام هيوصف ولا يعبر وحشتني ازاي وفي كل خطوة وكل كلمة دايما فاكر نصايحك وفاكر كويس ضحكتك حتى صوت مشيتك”.

وأضاف: “في نفس يوم ذكرى وفاتك ووفاة أخ كبير انتزع جزء من قلبي بغيابه الخالد الصالح ربنا يرحمكم ويسامحكم ويلحقنا بكم على خير”.