أحمد السقا يستذكر والده و الممثل خالد صالح في يوم وفاتهما – (صورة)
لندن – ” القدس العربي ” : في تغريدة مؤثرة استذكر الممثل أحمد السقا والده صلاح السقا في ذكرى وفاته، والتي تتزامن مع رحيل الممثل خالد صالح ، حيث نشر أحمد صورة للثنائي عبر حسابه الخاص على تويتر، وعلّق عليها قائلا: “ابويا الحبيب صلاح السقا مفيش كلام هيوصف ولا يعبر وحشتني ازاي وفي كل خطوة وكل كلمة دايما فاكر نصايحك وفاكر كويس ضحكتك حتى صوت مشيتك”.
وأضاف: “في نفس يوم ذكرى وفاتك ووفاة أخ كبير انتزع جزء من قلبي بغيابه الخالد الصالح ربنا يرحمكم ويسامحكم ويلحقنا بكم على خير”.
ابويا الحبيب صلاح السقا .. مافيش كلام هيوصف ولا يعبر وحشتني ازاي وفي كل خطوة وكل كلمة دايما فاكر نصايحك وفاكر كويس ضحكتك حتي صوت مشيتك …………..
في نفس يوم ذكري وفاتك ووفاة اخ كبير انتزع جزء من قلبي بغيابه الخالد الصالح ربنا يرحمكم ويسامحكم ويلحقنا بكم علي خير ،…… pic.twitter.com/xNHTkISnib
— Ahmed Elsaka (@ElSaka) September 26, 2018