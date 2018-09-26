مكفوفون مغاربة يهددون بـ”الانتحار” من فوق سطح وزارة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم – (فيديو)

الرباط – “القدس العربي”: هدد مجموعة من المحتجين المغاربة، وهم من الشباب المكفوفين الحاملين لشهادات عليا، بـ”الانتحار” بعدما وصلوا إلى سطح المبنى الذي توجد به “وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن” بالعاصمة الرباط في حالة لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم.

وتمكن المحتجون، وهم مجموعة تضم ممثلي الجمعيات وتنسيقيتهم، من “الدخول عنوة” إلى مقر الوزارة على الساعة السادسة صباحا، إذ تسللوا إلى السطح.

وطالب المحتجون، الموجودون حاليا على حافة السطح بالحصول على وظائف أو الانتحار، مما يضع الوزيرة بسيمة الحقاوي ومصالح الأمن بالعاصمة الرباط في موقع حرج، وقبلهم حراس البناية الذين أكد المحتجون أنهم فتحوا لهم البوابة الرئيسية.

وقال محتجون آخرون من المجموعة التي بقيت أمام بوابة الوزارة: إن “التنسيقية الوطنية المكفوفين”، لجأت إلى هذا الإجراء بعد توالي الوعود “الكاذبة”، التي تلقوها من الحكومات المتعاقبة، وأن الوزيرة المكلفة بسيمة حقاوي أخبرتهم في لقائها معهم أن ملفهم في مكتب رئيس الحكومة دون نتيجة تذكر، لذا قرروا المطالبة بإلحاح بالشغل أو الانتحار، خصوصا أن عددا من المعطلين المكفوفين متزوجون ولديهم أطفال.

يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أصدرت سنة 2016 مجموعة من المراسيم لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الشغل، ينص أحدها على نصيب محدد للأشخاص المعاقين.