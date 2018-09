رئيس الموساد الإسرائيلي يتكلم في مؤتمر مناهض لإيران بحضور سفراء السعودية والإمارات والبحرين- (صور وفيديو)

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: انعقد في نيويورك، أمس الثلاثاء، مؤتمر “متحدون ضد إيران نووية” بمشاركة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، ووزير الخارجية اليمني خالد اليماني، وسفير البحرين في واشنطن عبد الله بن راشد، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين. إضافة إلى أطراف أمريكية ودولية معروفة بمواقفها اليمينية على الساحة السياسية، كالفرنسي برنارد هنري ليفي الذي أيد تدخل فرنسا والدول الغربية في ليبيا ومناطق أخرى في المنطقة.

واتهمت الدول العربية المشاركة والمدعومة من الولايات المتحدة، إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وكانت من بين القوى العالمية القليلة التي رحبت بقرار ترامب التخلي بشكل أحادي عن الاتفاقية التي وقعتها الدول الستة مع إيران عام 2015 ووافقت إيران بموجبها على نزع السلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

وانعقد المؤتمر على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في فندق ويستان غراند سنترال في مدينة نيويورك، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس المنظمة غير الحكومية، التي أسسها عدة أشخاص نافذين في السياسة الأمريكية من بينهم دينيس روس، مسؤول ملف الشرق الأوسط في إدارة بوش الأب وإدارة بيل كلنتون. ومن ضمن المستشارين وأعضاء مجلس الإدارة للمنظمة اليمينية، جيب بوش، حاكم سابق لولاية فلوريدا، وعضو الكونغرس السابق جوزيف ليبرمان، وغيرهم.

وأطلق جون بولتون تحذيراً لإيران خلال المؤتمر إذ قال للنظام في إيران، بخطاب شديد اللهجة، “إننا نراقب، وسوف نلاحقكم، وسيكون هناك ثمن باهظ تدفعه إيران إذا استمرت في مسارها الحالي”.

جاءت تصريحات بولتون بعد ساعات من خطاب الرئيس ترامب المثير للجدل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه “جميع الدول لعزل النظام الإيراني ما دام عدوانه مستمرا”.

واستمرت فعاليات المؤتمر طوال نهار الثلاثاء في نيويورك حيث عقدت حلقات نقاش مختلفة من بينها حلقة جمعت كلا من العتيبي والجبير وروس وبريان هوك، مستشار الإدارة الأمريكية للأمن القومي والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران. وقال هوك خلال مداخلته إن “إيران زودت الحوثيين بالسلاح والدعم اللوجستي ويجب منعها من تحويل سوريا واليمن إلى لبنان آخر”. أما وزير الخارجية السعودي فرأى أن ” إيران بدون سلاح نووي بلد خطير جدا، فما بالك لو أن إيران تمتلك سلاحا نوويا- عندها لا يمكن لأحد وقفها. إن الخطر في توجهاتهم”. ثم أضاف العتيبي: “في كل مرة مددنا يدنا (للإيرانيين) تم رفضها. علينا أن نقاوم العنف الإيراني”.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، خلال النقاشات بعدما قدمه عضو الكونغرس الأمريكي السابق والمعروف بمواقفه اليمينية والصهيونية جوزيف ليبرمان. وقال ليبرمان “توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق مع إيران في الوقت الذي بدأنا نلاحظ فيه النتائج الإيجابية للعقوبات التي فرضناها على إيران”.

وقاطع معارضون لسياسات الولايات المتحدة تجاه إيران الوزير الأمريكي مباشرة بعد بدء الحديث. وقام المسؤولون بإخراجهم من قاعة الفندق. وحيا بومبيو، في بداية حديثه، رئيس الموساد الإسرائيلي المتواجد في المؤتمر. ثم هاجم إيران والرئيس روحاني وقال إنه يستغل لقاءات الجمعية العامة لرسم صورة إيجابية عن بلاده. ثم أضاف بومبيو”علينا أن نضغط على إيران كي تتصرف كدولة عادية. وأشعر بالقلق الشديد لقرار الاتحاد الأوربي”.

Three protesters at the 2018 summit of the neoconservative anti-Iran group United Against Nuclear Iran (UANI) disrupted the speech of Secretary of State Mike Pompeo today, opposing the drive for another war and calling for an end to suffocating US sanctions. pic.twitter.com/ve8JO2Rf0m

— Ben Norton (@BenjaminNorton) September 25, 2018