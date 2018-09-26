الطائفة العلوية في ألمانيا: الديكتاتور أردوغان لا يستحق الاستقبال الرسمي

برلين: انتقدت الطائفة العلوية في ألمانيا بشدة الزيارة الرسمية، التي سيبدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا اعتبارا من بعد غد الجمعة، وقالت الطائفة، في بيان أرسلته اليوم الأربعاء، إن أردوغان ” لا يستحق مثل هذا الاستقبال الرسمي البارز”.

وأضافت الطائفة “نحن لا نرحب بديكتاتور لا يعترف بالديمقراطية وسيادة القانون ويعتقل ويحبس منتقديه والأقليات”.

وحذرت الطائفة من أن “حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان حولت تركيا إلى دولة استبدادية”، مشيرة إلى اضطهاد الأقليات والمعارضين، وقالت إن صحافيين وأكاديميين ورؤساء جمعيات وأعضاء في الطائفة العلوية وآخرين كثيرين يجري وضعهم في السجن لأعوام بدون محاكمة في بعض الحالات.

ويمثل العلويون في تركيا أكبر أقلية دينية ويشكو أفرادها منذ فترة طويلة من التمييز، وتشير التقديرات إلى أنهم يشكلون 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة.

ويعيش في ألمانيا مئات الآلاف من العلويين، وينحدر القسم الأكبر منهم من تركيا.

ومن المقرر أن يصل أردوغان إلى ألمانيا في وقت متأخر قبل ظهر غد الخميس، لكن البرنامج الرسمي للزيارة سيبدأ صباح الجمعة المقبل، حيث سيستقبله الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بسلام الشرف العسكري. وفي المساء سيقيم الرئيس الألماني مأدبة عشاء لنظيره التركي، وسيعقد اردوغان لقاءات مع المستشارة أنغيلا ميركل وكبار ممثلي القطاع الاقتصادي في ألمانيا، وذلك حسبما أكد النائب التركي مصطفى ينيرأوغلو، أول أمس الإثنين، وهو أحد المقربين من أردوغان.

(د ب أ)