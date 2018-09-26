خلاف بين مورينيو وبوغبا في مران مانشستر يونايتد

لندن : اتخذت العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم والفرنسي بول بوغبا، لاعب الفريق، منعطفا جديدا اليوم الأربعاء، بعدما ظهر الثنائي وقد ثار بينهما جدال خلال المران.

والتقطت كاميرات شبكة “سكاي” الرياضية الثنائي وهما يتجادلان بقوة في أولى تدريبات مانشستر يونايتد بعد أقل من 24 ساعة من الخروج من كأس رابطة الدوري الإنكليزي.

وكان بوغبا بين اللاعبين الذين تمت اراحتهم من المباراة التي خسرها الفريق أمام ديربي كاونتي، ومع ذلك، أوضح مورينيو أمس الثلاثاء أن لاعب خط الوسط لن يكون القائد الثاني للفريق، وقال أيضا إنه لا يوجد أي خلاف بينهما.

ولكن اللقطات التي قدمتها “سكاي” اليوم ألقت بالشكوك حول هذا التصريح.

وبعد أن قام بتحية مايكل كاريك قائد مانشستر يونايتد، ظهر بوغبا متفاجئا من شيئا قاله المدرب مورينيو عندما كان يمر بجوراه.

بعد محادثة مختصرة، تجاهلها بوغبا، قال مورينيو شيئا وهو ينظر في اتجاهه ولكن لم يتضح في الفيديو ما تم النطق به.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الكلمة بدت وكأنها “أخرج”، ولكن الصحيفة أكدت أن مانشستر يونايتد نفى أن يكون مورينيو قال ذلك.

وقلل مورينيو من مشكلة خسارة لاعب المنتخب الفرنسي مكانته كقائد ثان للفريق.

وقال :”لقد اتخذت القرار بألا يكون بوغبا قائدا ثانيا لمانشستر يونايتد ولكن لا توجد مشكلة بيننا لا توجد مشاكل على الاطلاق”.

وأضاف المدرب البرتغالي : “الشخص الذي قرر أن يكون (بوغبا) القائد الثاني هو نفس الشخص الذي قرر ألا يكون كذلك… هذا هو أنا”. واختتم بالقول: “أنا المدرب ويمكنني اتخاذ مثل هذه القرارات، لا توجد مشكلة معه، بكل بساطة هذا قرار ليس علي أن أشرح أسبابه”.

وقال مورينيو أيضا إن فريقه بحاجة ليكون أكثر تركيزا بعدما فشلوا في تسجيل هدف مبكر أمام ديربي كاونتي، وخسروا المباراة بركلات الترجيح.

وقال مورينيو :”في الشوط الأول، لم نتمكن من تسجيل اهداف حتى الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني، بدأ منافسنا المباراة بشكل أفضل مننا. أعتقد أننا يجب أن نعلم أنفسنا أن نكون أكثر قوة من الناحية الذهنية”.(د ب أ).