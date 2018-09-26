تنظيم “الدولة” يتوعد إيران بهجمات أخرى بعد اعتداء الأهواز 

توعد المتحدث باسم تنظيم “الدولة” (داعش)، الأربعاء، في تسجيل صوتي تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، إيران بهجمات أخرى بعد الاعتداء الذي استهدف، السبت، عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز.

وقال المتحدث باسم التنظيم المتطرف، أبو حسن المهاجر، في تسجيل مدته تتجاوز الثلاث دقائق، “لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة ولن تكون الأخيرة بإذن الله (…) إن القادم بحول الله وقوته أدهى وأمر”.

وتبنى التنظيم الإرهابي، في وقت سابق، الهجوم الذي أوقع 25 قتيلاً.

وكان مسؤولون إيرانيون على رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وجهوا أصابع الاتهام للسعودية والإمارات بالوقوف وراء الهجوم.

(وكالات)