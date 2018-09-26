يهود ألمانيا يطالبون بحظر هبوط طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية

برلين : طالب جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، بفرض حظر عام على هبوط طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في ألمانيا.

يأتي ذلك على خلفية رفض شركة الخطوط الجوية الكويتية السماح لركاب يحملون وثائق سفر إسرائيلية من السفر على طائراتها، وكانت الشركة قد ألغت رحلة راكب إسرائيلي مقيم في العاصمة الألمانية برلين بعدما علمت بهويته مستندة في ذلك إلى قانون كويتي صادر عام 1964، والذي يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين.

وكان الراكب الإسرائيلي قد حجز رحلة لدى الشركة من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت، ورفع الرجل دعوى قضائية ضد الشركة في ألمانيا لكنه أخفق في دعواه، إذ قررت المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت أمس الثلاثاء، في الدرجة الثانية من التقاضي، رفض الدعوى.

في الوقت نفسه، أكد قضاة المحكمة على أن القانون الكويتي يعتبر ” غير مقبول من حيث المضمون وفقا للمفهوم الألماني”، لكنهم قالوا إن تعديل مثل هذا القانون من اختصاص المسؤولين عن السياسة القضائية والخارجية في الكويت.

ورأى شوستر أن ألمانيا ” لا يجب أن تبدي أي تسامح حيال معاداة السامية الحكومي”، وقال إن رفض دعوى الطعن المقدمة من الإسرائيلي قوبل ” بعدم تفهم كامل” من قبل المجلس المركزي لليهود، لافتا إلى أن المحاكم في أمريكا وسويسرا تصدر قراراتها في مثل هذه الحالات لصالح الركاب الإسرائيليين المرفوضين . (د ب أ).